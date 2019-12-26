Автодилеры с 1 января получат право регистрации автомобилей

Согласно документу теперь зарегистрировать автомобиль можно будет в любом подразделении, независимо от места регистрации автовладельца. При этом госномер будет присваиваться автомобилю в соответствии с цифровым кодом региона места регистрации его владельца. Новые правила также запрещают регистрировать машину на гражданина младше 16 лет.