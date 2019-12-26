Автодилеры с 1 января получат право регистрации автомобилей
Правительство утвердило новый порядок регистрации автомобилей. Он начнет действовать с 1 января, говорится на сайте кабинета министров. Согласно опубликованному постановлению также меняются порядок и условия присвоения автомобилю госномера и выдачи госзнака.
Теперь регистрационные подразделения могут самостоятельно регистрировать машину в соответствии с требованиями ст. 21 федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Этими подразделениями могут стать производители автомобилей, зарегистрированные на территории России юрлица или ИП, имеющие разрешение на продажу машин.
Согласно документу теперь зарегистрировать автомобиль можно будет в любом подразделении, независимо от места регистрации автовладельца. При этом госномер будет присваиваться автомобилю в соответствии с цифровым кодом региона места регистрации его владельца. Новые правила также запрещают регистрировать машину на гражданина младше 16 лет.