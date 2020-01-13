Opel увеличит модельный ряд в России до шести машин
Opel в этом году увеличит модельный ряд в России с двух до шести автомобилей, рассказал в интервью ТАСС вице-президент Groupe PSA, управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин.
«В конце I квартала 2020 г. мы планируем запустить в производство фургон Vivaro. По итогам 2020 г., если у нас все получится, линейка Opel в России будет представлена шестью моделями», – сказал он, не уточнив, о каких именно моделях идет речь. По словам Володина, на российский рынок автоконцерн выведет автомобили массового сегмента. Возвращая Opel на российский рынок, компания не ставит цель – немедленно получить положительный финансовый результат. «Мы возвращаем в великую страну великий бренд и делаем это долгосрочно, смотря в горизонте 10 лет», – отметил Володин.
О возвращении Opel в Россию Groupe PSA объявила в середине декабря 2019 г. На российский рынок поступили две модели – кроссовер Grandland X и минивэн Zafira Life. Сейчас Opel официально сотрудничает с 11 дилерами, находящимися в Москве, Санкт-Петербурге, Нижневартовске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Рязани, Тюмени и Ставрополе.