Opel увеличит модельный ряд в России до шести машин

«В конце I квартала 2020 г. мы планируем запустить в производство фургон Vivaro. По итогам 2020 г., если у нас все получится, линейка Opel в России будет представлена шестью моделями», – сказал он, не уточнив, о каких именно моделях идет речь. По словам Володина, на российский рынок автоконцерн выведет автомобили массового сегмента. Возвращая Opel на российский рынок, компания не ставит цель – немедленно получить положительный финансовый результат. «Мы возвращаем в великую страну великий бренд и делаем это долгосрочно, смотря в горизонте 10 лет», – отметил Володин.