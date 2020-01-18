Парковка еще на 80 улицах Москвы станет платной
Парковочные места еще на 80 столичных улицах с 17 февраля станут платными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Администратора московского парковочного пространства (АМПП).
Зона платной парковки расширится в районах Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино.
Улицы, на которых парковка станет платной, являются местами притяжения для автомобилистов из других районов и городов, потому что там расположены торговые и культурные центры, станции метро, привокзальные площади, транспортно-пересадочные узлы. Из-за этого местным жителям не хватает мест для парковки, объяснил АМПП.
Кроме того, на некоторых улицах (в основном в центре Москвы) будут изменены парковочные тарифы – как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.