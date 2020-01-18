Парковка еще на 80 улицах Москвы станет платной

Улицы, на которых парковка станет платной, являются местами притяжения для автомобилистов из других районов и городов, потому что там расположены торговые и культурные центры, станции метро, привокзальные площади, транспортно-пересадочные узлы. Из-за этого местным жителям не хватает мест для парковки, объяснил АМПП.