General Motors уходит с рынков Австралии и Новой Зеландии
Автоконцерн General Motors (GM) прекратит производство и продажу автомобилей в Австралии и Новой Зеландии к 2021 г., передает Reuters. Одновременно с этим компания прекратит использовать торговую марку Holden, под которой выпускались автомобили для местного рынка с 1948 г. Суммарные затраты на уход с рынков оцениваются в $1,1 млрд, включая затраты на продажу предприятия в Таиланде китайскому производителю Great Wall.
GM прекратила производство автомобилей Holden в октябре 2017 г., а спустя месяц отозвала автомобили Holden Commodore из автосалонов. Концерн получил от налогоплательщиков Австралии в общей сложности свыше 2 млрд австралийских долларов, передает The Guardian слова премьер-министра Скотта Моррисона. Премьер заявил, что, как и многие австралийцы, рассержен решением GM, которая «позволила бренду Holden угаснуть».
С 2015 г. GM уходит с рынков, которые не относятся к ключевым территориям компании, – Северной и Латинской Америке, Китаю и Южной Корее. В 2015 г. концерн свернул производство Opel и Chevrolet в России, а спустя два года продал европейское подразделение, выпускающее автомобили Opel и Vauxhall, владельцам бренда Peugeot. В декабре 2019 г. «АвтоВАЗ» подписал соглашение о выкупе акций GM из совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ». В ходе сделки российский производитель вернет себе бренд Niva и интегрирует автомобиль Chevrolet Niva в линейку Lada.