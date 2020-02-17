General Motors уходит с рынков Австралии и Новой Зеландии

С 2015 г. GM уходит с рынков, которые не относятся к ключевым территориям компании, – Северной и Латинской Америке, Китаю и Южной Корее. В 2015 г. концерн свернул производство Opel и Chevrolet в России, а спустя два года продал европейское подразделение, выпускающее автомобили Opel и Vauxhall, владельцам бренда Peugeot. В декабре 2019 г. «АвтоВАЗ» подписал соглашение о выкупе акций GM из совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ». В ходе сделки российский производитель вернет себе бренд Niva и интегрирует автомобиль Chevrolet Niva в линейку Lada.