У Infiniti будет новый руководитель
Старшим вице-президентом и управляющим директором (председателем) Infiniti Motor назначен Пейман Каргар, сообщила Nissan Motor, которой принадлежит премиальный бренд. Новый руководитель компании вступит в должность 1 июня 2020 г. Каргар сменит Майка Коллерана, руководившего Infiniti в должности вице-президента и председателя с марта 2019 г. Коллеран займет должность старшего вице-президента Nissan North America по продажам и маркетингу.
Новый руководитель Infiniti, так же как его предшественник, будет подчиняться исполнительному директору Nissan Motor Кристиану Ванденхенде.
Каргару 52 года, он изучал инженерию в Национальном институте прикладных наук в Лионе (Франция) и получил степень MBA Лондонской бизнес-школы. Каргар начал карьеру в автоиндустрии в Renault в 1996 г., занимал разные руководящие должности в структурах альянса Renault-Nissan в областях инжиниринга, производства, управления проектами, надзора за качеством, продаж и маркетинга. До назначения в Infiniti Каргар работал в должности председателя и старшего вице-президента Nissan в регионе Африка, Ближний Восток и Индия и гендиректора бренда Dansun. Каргар говорит на французском, фарси, английском, испанском и арабском языках.
Ванденхенде назвал нового руководителя премиум-марки «проверенным, опытным управленцем, принимающим штурвал в поистине захватывающий для бренда период». В начале года компания сообщала, что собирается запустить в ближайшие три года пять новых моделей. Каргар будет работать в новой штаб-квартире компании в Иокогаме (Япония).