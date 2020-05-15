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У Infiniti будет новый руководитель

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Старшим вице-президентом и управляющим директором (председателем) Infiniti Motor назначен Пейман Каргар, сообщила Nissan Motor, которой принадлежит премиальный бренд. Новый руководитель компании вступит в должность 1 июня 2020 г. Каргар сменит Майка Коллерана, руководившего Infiniti в должности вице-президента и председателя с марта 2019 г. Коллеран займет должность старшего вице-президента Nissan North America по продажам и маркетингу.

Новый руководитель Infiniti, так же как его предшественник, будет подчиняться исполнительному директору Nissan Motor Кристиану Ванденхенде.

Каргару 52 года, он изучал инженерию в Национальном институте прикладных наук в Лионе (Франция) и получил степень MBA Лондонской бизнес-школы. Каргар начал карьеру в автоиндустрии в Renault в 1996 г., занимал разные руководящие должности в структурах альянса Renault-Nissan в областях инжиниринга, производства, управления проектами, надзора за качеством, продаж и маркетинга. До назначения в Infiniti Каргар работал в должности председателя и старшего вице-президента Nissan в регионе Африка, Ближний Восток и Индия и гендиректора бренда Dansun. Каргар говорит на французском, фарси, английском, испанском и арабском языках.

Ванденхенде назвал нового руководителя премиум-марки «проверенным, опытным управленцем, принимающим штурвал в поистине захватывающий для бренда период». В начале года компания сообщала, что собирается запустить в ближайшие три года пять новых моделей. Каргар будет работать в новой штаб-квартире компании в Иокогаме (Япония).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных