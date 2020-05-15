У Infiniti будет новый руководитель

Каргару 52 года, он изучал инженерию в Национальном институте прикладных наук в Лионе (Франция) и получил степень MBA Лондонской бизнес-школы. Каргар начал карьеру в автоиндустрии в Renault в 1996 г., занимал разные руководящие должности в структурах альянса Renault-Nissan в областях инжиниринга, производства, управления проектами, надзора за качеством, продаж и маркетинга. До назначения в Infiniti Каргар работал в должности председателя и старшего вице-президента Nissan в регионе Африка, Ближний Восток и Индия и гендиректора бренда Dansun. Каргар говорит на французском, фарси, английском, испанском и арабском языках.