Nissan прекратит производство автомобилей Datsun в России
Автомобильный бренд Datsun покинет российский рынок, объявило руководство Nissan в ходе презентации плана развития компании на 2020-2023 гг., сообщает autonews.ru. О будущем Datsun на мировом рынке в Nissan ничего не сказали.
Nissan планирует сосредоточиться на основных моделях и к концу 2023 г. полностью прекратить производство грузовиков и старых моделей, объявили топ-менеджеры. Количество моделей в портфеле компании таким образом снизится с 69 до менее 55, пояснили они.
Datsun — один из самых старых японских автомобильных брендов. В 2012 г. его возродил альянс Renault-Nissan. На российском рынке Datsun представлен хэтчбеком mi-DO и седаном on-DO. Автомобили этого бренда также продаются в Казахстане, Белоруссии, Индии, Малайзии и Непале.