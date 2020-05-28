Nissan прекратит производство автомобилей Datsun в России

Datsun — один из самых старых японских автомобильных брендов. В 2012 г. его возродил альянс Renault-Nissan. На российском рынке Datsun представлен хэтчбеком mi-DO и седаном on-DO. Автомобили этого бренда также продаются в Казахстане, Белоруссии, Индии, Малайзии и Непале.