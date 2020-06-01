Kia сохранила планы по выводу новинок на российский рынок

Компания объявила о выводе на рынок разработанного специально для Западной Европы кроссовера Xceed, который будет представлен в России в четырех комплектациях с ценой от 1,5 млн до 2,04 млн руб. (в ЕС Kia Xceed стоит от 24 990 до 37 590 евро). Модели будут оснащаться двумя бензиновыми турбомоторами 1,4 (140 л. с., 242 Нм) и 1,6 л (200 л. с., дефорсирован относительно европейской на 4 л. с. для получения налогового преимущества, 265 Нм) в паре с роботизированными коробками передач DCT.