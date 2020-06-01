Kia сохранила планы по выводу новинок на российский рынок
Российское подразделение Kia сохраняет все планы по выводу новинок на российский рынок, несмотря на кризис, вызванный пандемией COVID-19, сообщил управляющий директор Kia Motors Russia & CIS Александр Мигаль во время онлайн-мероприятия по выводу на рынок кроссовера Kia Xceed.
Сейчас 70% салонов дилеров марки открыты для продаж и обслуживания машин, в ближайшие дни будет возобновлена деятельность остальных с соблюдением всех необходимых санитарных мер, в июне компания восстановит полноценную деятельность на рынке.
В Kia не ожидают падения российского рынка в этом году больше чем на 30%, сказал директор по маркетингу Kia Motors Russia & CIS Валерий Тараканов. Во второй половине года рынок оживет, с осени продажи восстановятся в нормальном объеме, в том числе благодаря мерам поддержки спроса, объявленным государством, считает он.
Компания объявила о выводе на рынок разработанного специально для Западной Европы кроссовера Xceed, который будет представлен в России в четырех комплектациях с ценой от 1,5 млн до 2,04 млн руб. (в ЕС Kia Xceed стоит от 24 990 до 37 590 евро). Модели будут оснащаться двумя бензиновыми турбомоторами 1,4 (140 л. с., 242 Нм) и 1,6 л (200 л. с., дефорсирован относительно европейской на 4 л. с. для получения налогового преимущества, 265 Нм) в паре с роботизированными коробками передач DCT.
Версии с дизельными моторами не будут поставляться на российский рынок, поскольку спрос на такие машины в сегменте очень низок, уточнил Тараканов. Технических изменений относительно европейской версии в Xceed нет, пересмотрены комплектации, в основном для зимней эксплуатации ‒ например, добавлен дополнительный электрический обогреватель салона, также установлена обязательная система «Эра-Глонасс». Все автомобили собираются в Калининградской области на «Автоторе», сборочные комплекты поставляются из Словакии.
Основными конкурентами Xceed в компании считают Toyota CH-R, Peugeot 3008 и DS 4 Crossback. Дорогие версии по оснащенности смогут конкурировать с BMW X2, Mercedes-Benz GLA, Lexus UX и Mini Countryman, рассчитывает компания. Вслед за Xceed компания выведет на российский рынок новый Sorento и обновленный Mohave.