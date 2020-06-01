Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Авто

Kia сохранила планы по выводу новинок на российский рынок

Ведомости

Российское подразделение Kia сохраняет все планы по выводу новинок на российский рынок, несмотря на кризис, вызванный пандемией COVID-19, сообщил управляющий директор Kia Motors Russia & CIS Александр Мигаль во время онлайн-мероприятия по выводу на рынок кроссовера Kia Xceed.

Сейчас 70% салонов дилеров марки открыты для продаж и обслуживания машин, в ближайшие дни будет возобновлена деятельность остальных с соблюдением всех необходимых санитарных мер, в июне компания восстановит полноценную деятельность на рынке.

В Kia не ожидают падения российского рынка в этом году больше чем на 30%, сказал директор по маркетингу Kia Motors Russia & CIS Валерий Тараканов. Во второй половине года рынок оживет, с осени продажи восстановятся в нормальном объеме, в том числе благодаря мерам поддержки спроса, объявленным государством, считает он.

Kia выпустит новый кроссовер XCeed

Модель разработана в Германии и предназначена для европейского рынка

Компания объявила о выводе на рынок разработанного специально для Западной Европы кроссовера Xceed, который будет представлен в России в четырех комплектациях с ценой от 1,5 млн до 2,04 млн руб. (в ЕС Kia Xceed стоит от 24 990 до 37 590 евро). Модели будут оснащаться двумя бензиновыми турбомоторами 1,4 (140 л. с., 242 Нм) и 1,6 л (200 л. с., дефорсирован относительно европейской на 4 л. с. для получения налогового преимущества, 265 Нм) в паре с роботизированными коробками передач DCT.

Версии с дизельными моторами не будут поставляться на российский рынок, поскольку спрос на такие машины в сегменте очень низок, уточнил Тараканов. Технических изменений относительно европейской версии в Xceed нет, пересмотрены комплектации, в основном для зимней эксплуатации ‒ например, добавлен дополнительный электрический обогреватель салона, также установлена обязательная система «Эра-Глонасс». Все автомобили собираются в Калининградской области на «Автоторе», сборочные комплекты поставляются из Словакии.

Основными конкурентами Xceed в компании считают Toyota CH-R, Peugeot 3008 и DS 4 Crossback. Дорогие версии по оснащенности смогут конкурировать с BMW X2, Mercedes-Benz GLA, Lexus UX и Mini Countryman, рассчитывает компания. Вслед за Xceed компания выведет на российский рынок новый Sorento и обновленный Mohave.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 14 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных