Продажи «АвтоВАЗа» упали в мае в 2 раза

Продажи российского «АвтоВАЗа» в мае упали на 45,8% до 15 580 легковых и легких коммерческих автомобилей, следует из сообщения компании. В мае 2019 г. компания продала 28 739 машин, по данным Ассоциации европейского бизнеса. Также российская компания в мае 2020 г. продала 1083 внедорожников Niva, производство которых выкупила у General Motors в конце прошлого года.