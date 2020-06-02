Продажи «АвтоВАЗа» упали в мае в 2 раза
Продажи российского «АвтоВАЗа» в мае упали на 45,8% до 15 580 легковых и легких коммерческих автомобилей, следует из сообщения компании. В мае 2019 г. компания продала 28 739 машин, по данным Ассоциации европейского бизнеса. Также российская компания в мае 2020 г. продала 1083 внедорожников Niva, производство которых выкупила у General Motors в конце прошлого года.
Май 2020 г. стал вторым месяцем работы компании в условиях введенных эпидемиологических ограничений, в сравнении с апрелем 2020 г. продажи выросли на 65,7% (с учетом Niva), говорится в сообщении. В апреле 2020 г. было продано 10 055 новых автомобилей Lada, сообщала компания.
«Мы наблюдаем положительную динамику продаж и надеемся, что эта тенденция продолжится на фоне дальнейшего ослабления эпидемиологических ограничений», — приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Оливье Морне. С 1 июня более 300 дилеров Lada возобновили работу, соблюдая необходимые санитарные требования. Поддержку продажам должны оказать меры стимулирования спроса государством, считает Морне.
Самая популярная машина российского производителя – Lada Granta, в мае продано 5726 автомобилей (11 095 шт. в мае 2020 г.), на 2-м месте – Vesta, в мае продано 4475 автомобилей (8818 шт). 3-е место – у пассажирских версий Largus: 1981 автомобиль (3204 шт).