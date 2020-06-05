Bentley сократит четверть сотрудников из-за кризиса

Британский производитель автомобилей класса люкс Bentley Motors планирует сократить до 1000 рабочих мест, то есть почти четверть сотрудников, сообщил Reuters со ссылкой на заявление компании. Общая численность сотрудников бренда, принадлежащего Volkswagen Group, составляет 4200 человек. Bentley предложит работникам добровольные условия ухода с предприятия, но не может исключить принудительных увольнений, сообщила компания. Гендиректор компании Адриан Холлмарк назвал увольнения «необходимым шагом, который позволит сохранить рабочие места для большинства», и «обеспечит устойчивую бизнес-модель на будущее». «COVID-19 был не причиной этой меры, а только поторопил события», сказал он.