Bentley сократит четверть сотрудников из-за кризиса
Британский производитель автомобилей класса люкс Bentley Motors планирует сократить до 1000 рабочих мест, то есть почти четверть сотрудников, сообщил Reuters со ссылкой на заявление компании. Общая численность сотрудников бренда, принадлежащего Volkswagen Group, составляет 4200 человек. Bentley предложит работникам добровольные условия ухода с предприятия, но не может исключить принудительных увольнений, сообщила компания. Гендиректор компании Адриан Холлмарк назвал увольнения «необходимым шагом, который позволит сохранить рабочие места для большинства», и «обеспечит устойчивую бизнес-модель на будущее». «COVID-19 был не причиной этой меры, а только поторопил события», сказал он.
Bentley производит большинство автомобилей на заводе в Крю на северо-западе Англии. Предприятие возобновило работу 11 мая после семи недель простоя из-за вспышки коронавируса. Bentley стал одним из первых автопроизводителей Великобритании, возобновивших производство. Из-за закрытия завода и приостановки продаж компания недополучила сотни миллионов фунтов доходов, отмечает агентство.
Сокращение рабочих мест является частью стратегии Bentley, которая позволит ускорить разработку электрифицированных моделей. Компания планирует выпустить гибридную версию для каждой модели к 2023 г., и запустить на рынок свой электромобиль в 2026 г.
Весь автомобильный сектор страны серьезно пострадал от остановки бизнеса, вызванной пандемией коронавируса. Накануне о сокращениях примерно тысячи рабочих мест объявили конкурент Bentley британская Aston Martin и дилерская сеть Lookers. Продажи новых автомобилей в Великобритании в мае упали на 89%, что стало лишь немного лучше, чем рекордный обвал в апреле на 97%.