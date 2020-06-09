Гендиректором марки Volkswagen станет Ральф Брандштеттер

Перестановки в управлении произошли после нескольких недель споров между влиятельными профсоюзными лидерами и руководителями Volkswagen по поводу темпов и масштабов сокращения расходов, цель которых высвободить ресурсы для радикальных преобразований при переходе на выпуск электромобилей, пишет Reuters. Дисс пытался заставить влиятельных профсоюзных лидеров, которые контролируют 9 из 19 мест в наблюдательном совете, согласиться на существенное сокращение расходов. Экономия нужна компании для инвестирования 34 млрд евро в электрические и самоуправляющиеся автомобили и 50 млрд евро в закупки аккумуляторов для электромобилей. Теперь процесс сокращения затрат на крупнейших заводах компании в Германии предстоит возглавить Брандштеттеру, пишет агентство.