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Гендиректором марки Volkswagen станет Ральф Брандштеттер

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Гендиректором марки Volkswagen (VW) назначен Ральф Брандштеттер, сообщила компания. Он заменит Герберта Дисса, гендиректора Volkswagen Group, который до этого совмещал две должности. Брандштеттер сейчас занимает пост главного операционного директора марки Volkswagen и вступит в новую должность 1 июля 2020 г. Дисс получит большую свободу действий для работы в качестве гендиректора группы, сообщила компания.

«Ральф Брандштеттер — один из самых опытных менеджеров компании», — приводятся в сообщении слова Дисса. «Два года он успешно руководил VW в качестве главного операционного директора и сыграл ключевую роль в трансформации бренда. Поэтому я очень рад, что он будет идти вперед в развитии бренда в качестве гендиректора». Volkswagen сообщил, что Дисс сохранил общую ответственность за бренд Volkswagen. Одновременно компания объявила об отставке члена совета директоров по компонентам и закупкам Штефана Зоммера.

Брандштеттер, которому сейчас 51 год, родился в Брауншвейге, Нижняя Саксония. Начал работать на местном заводе VW стажером, в 1993 г. после получения высшего инженерного образования, устроился в Volkswagen Group. Занимал разные должности в подразделениях, отвечавших за закупки, в том числе в испанском филиале SEAT. В 2015 г. вошел в совет директоров Volkswagen Passenger Cars, в августе 2018 г. занял должность главного операционного директора компании.

Перестановки в управлении произошли после нескольких недель споров между влиятельными профсоюзными лидерами и руководителями Volkswagen по поводу темпов и масштабов сокращения расходов, цель которых высвободить ресурсы для радикальных преобразований при переходе на выпуск электромобилей, пишет Reuters. Дисс пытался заставить влиятельных профсоюзных лидеров, которые контролируют 9 из 19 мест в наблюдательном совете, согласиться на существенное сокращение расходов. Экономия нужна компании для инвестирования 34 млрд евро в электрические и самоуправляющиеся автомобили и 50 млрд евро в закупки аккумуляторов для электромобилей. Теперь процесс сокращения затрат на крупнейших заводах компании в Германии предстоит возглавить Брандштеттеру, пишет агентство.

Дисс также оказался под давлением после вынужденного прекращения продаж нового Volkswagen Golf, которые были приостановлены из-за сбоев его программного обеспечения. Параллельно компания с большими усилиями готовится к массовому производству электромобиля ID.3, отмечает Reuters.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных