Toyota отзывает в России более 69 тыс. автомобилей
Компания Toyota отзывает в России 69 тыс. автомобилей, выпущенных с 3 октября 2013 г. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Как сообщает ведомство, автомобили оборудованы топливным насосом низкого давления, который расположен в топливном баке и создает давление в системе впрыска топлива двигателя.
Под отзыв попали модели Toyota Alphard, Toyota Camry, Toyota Fortuner, Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser 200, Lexus ES 350, Lexus GS 250, Lexus GS 350, Lexus GS 450H, Lexus GX 460, Lexus IS 200T, Lexus LC 500, Lexus LS 350, Lexus LS 460, Lexus LS 500, Lexus LS 600H, Lexus LX 570, Lexus NX 200T, Lexus RC 200T, Lexus RC 350, Lexus RX 200T, Lexus RX 350, Lexus RX 350L, Lexus RX 450H, Lexus ES 200, Lexus ES 250. У этих автомобилей выявлены проблемы в топливной системе, отмечают в Росстандарте.
Официальные дилеры Toyota и Lexus для устранения неисправности заменят топливный насос. Все работы будут бесплатными для автовладельцев.
«В указанных насосах может быть установлена крыльчатка, которая могла быть изготовлена из материала пониженной плотности, что может привести к поверхностному растрескиванию крыльчатки. В этой ситуации возможно проникновение топлива в материал крыльчатки, что может привести к ее деформации и в отдельных случаях произойти контакт крыльчатки с корпусом топливного насоса, что в свою очередь может повлиять на его работоспособность», — подчеркнули в Росстандарте.