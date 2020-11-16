Toyota отзывает в России более 69 тыс. автомобилей

«В указанных насосах может быть установлена крыльчатка, которая могла быть изготовлена из материала пониженной плотности, что может привести к поверхностному растрескиванию крыльчатки. В этой ситуации возможно проникновение топлива в материал крыльчатки, что может привести к ее деформации и в отдельных случаях произойти контакт крыльчатки с корпусом топливного насоса, что в свою очередь может повлиять на его работоспособность», — подчеркнули в Росстандарте.