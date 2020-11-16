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Toyota отзывает в России более 69 тыс. автомобилей

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Компания Toyota отзывает в России 69 тыс. автомобилей, выпущенных с 3 октября 2013 г. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Как сообщает ведомство, автомобили оборудованы топливным насосом низкого давления, который расположен в топливном баке и создает давление в системе впрыска топлива двигателя. 

Под отзыв попали модели Toyota Alphard, Toyota Camry, Toyota Fortuner, Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser 200, Lexus ES 350, Lexus GS 250, Lexus GS 350, Lexus GS 450H, Lexus GX 460, Lexus IS 200T, Lexus LC 500, Lexus LS 350, Lexus LS 460, Lexus LS 500, Lexus LS 600H, Lexus LX 570, Lexus NX 200T, Lexus RC 200T, Lexus RC 350, Lexus RX 200T, Lexus RX 350, Lexus RX 350L, Lexus RX 450H, Lexus ES 200, Lexus ES 250. У этих автомобилей выявлены проблемы в топливной системе, отмечают в Росстандарте. 

Официальные дилеры Toyota и Lexus для устранения неисправности заменят топливный насос. Все работы будут бесплатными для автовладельцев.

«В указанных насосах может быть установлена крыльчатка, которая могла быть изготовлена из материала пониженной плотности, что может привести к поверхностному растрескиванию крыльчатки. В этой ситуации возможно проникновение топлива в материал крыльчатки, что может привести к ее деформации и в отдельных случаях произойти контакт крыльчатки с корпусом топливного насоса, что в свою очередь может повлиять на его работоспособность», — подчеркнули в Росстандарте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных