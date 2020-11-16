Четыре человека погибли в ДТП в Пензенской области
В Мокшанском районе Пензенской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого погибли четыре человека, двое получили травмы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Авария произошла в 19.35 мск на 382 километре автодороги Нижний Новгород — Саратов, где столкнулись автомобили «Лада Приора», Toyota Land Cruiser и автовоз.
«По предварительным данным, в результате происшествия четыре пассажира в автомобиле "Приора" погибли на месте, один доставлен в медицинское учреждение, водитель автомобиля Toyota получил телесные повреждения», — уточнили в автоинспекции.
В ГИБДД добавили, что сотрудники правоохранительных органов работают над установлением всех обстоятельств произошедшего.