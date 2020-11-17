В России почти на четверть снизилось производство легковых автомобилей
Производство легковых автомобилей в России за 10 месяцев 2020 г. сократилось на 22,5% в годовом выражении и составило 995 тыс. штук, следует из доклада Росстата «О промышленном производстве в январе-октябре 2020 году».
При этом в октябре выпуск легковых машин вырос на 5,4% относительно прошлогодних показателей, а по сравнению с сентябрем этого года производство увеличилось на 3,3%. Абсолютных цифр Росстат не раскрывает.
Индекс промышленного производства также снизился за девять месяцев на 3,1% в годовом выражении, в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс снизился на 6,9%.
В октябре продажи новых автомобилей на российском рынке выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., сообщала ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Это самый высокий месячный показатель роста в 2020 г. Лидером продаж стал бренд Lada — 37 019 единиц (+22% к октябрю 2019 г.). Второе место заняла Kia — 21 217 проданных автомобилей (+5%). Тройку замкнул Hyundai— 15 431 автомобиль (+3%).