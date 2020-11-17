Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Авто

В России почти на четверть снизилось производство легковых автомобилей

Ведомости

Производство легковых автомобилей в России за 10 месяцев 2020 г. сократилось на 22,5% в годовом выражении и составило 995 тыс. штук, следует из доклада Росстата «О промышленном производстве в январе-октябре 2020 году». 

При этом в октябре выпуск легковых машин вырос на 5,4% относительно прошлогодних показателей, а по сравнению с сентябрем этого года производство увеличилось на 3,3%. Абсолютных цифр Росстат не раскрывает. 

Индекс промышленного производства также снизился за девять месяцев на 3,1% в годовом выражении, в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс снизился на 6,9%.

В октябре продажи новых автомобилей на российском рынке выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., сообщала ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Это самый высокий месячный показатель роста в 2020 г. Лидером продаж стал бренд Lada — 37 019 единиц (+22% к октябрю 2019 г.). Второе место заняла Kia — 21 217 проданных автомобилей (+5%). Тройку замкнул Hyundai— 15 431 автомобиль (+3%).

Ранее по теме: Автокредиты обновили рекорд

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных