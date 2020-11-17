В России почти на четверть снизилось производство легковых автомобилей

В октябре продажи новых автомобилей на российском рынке выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., сообщала ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Это самый высокий месячный показатель роста в 2020 г. Лидером продаж стал бренд Lada — 37 019 единиц (+22% к октябрю 2019 г.). Второе место заняла Kia — 21 217 проданных автомобилей (+5%). Тройку замкнул Hyundai— 15 431 автомобиль (+3%).