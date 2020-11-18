Власти Москвы предупредили водителей о гололедице

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил «РИА Новости», что снег начнется в Москве примерно с 19 часов, ледяной дождь – с 22-23 часов в северных и западных районах московского региона и с полуночи – в Москве и во всем столичном регионе.