Власти Москвы предупредили водителей о гололедице
Синоптики обещают сильный ветер и ледяной дождь в Москве с 22 часов вечера, водителям рекомендуется быть осторожными, сообщил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале.
«Примерно с 22:00 до завтрашнего утра синоптики обещают сильный ветер до 20 м/с и ледяной дождь. Будьте осторожны, держите дистанцию», — говорится в сообщении. Ожидается гололедица и пробки на уровне 8 баллов.
В Дептрансе посоветовали при возможности отказаться от поездок или воспользоваться общественным транспортом.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил «РИА Новости», что снег начнется в Москве примерно с 19 часов, ледяной дождь – с 22-23 часов в северных и западных районах московского региона и с полуночи – в Москве и во всем столичном регионе.