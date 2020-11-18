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Власти Москвы предупредили водителей о гололедице

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Синоптики обещают сильный ветер и ледяной дождь в Москве с 22 часов вечера, водителям рекомендуется быть осторожными, сообщил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале.

«Примерно с 22:00 до завтрашнего утра синоптики обещают сильный ветер до 20 м/с и ледяной дождь. Будьте осторожны, держите дистанцию», — говорится в сообщении. Ожидается гололедица и пробки на уровне 8 баллов. 

В Дептрансе посоветовали при возможности отказаться от поездок или воспользоваться общественным транспортом.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил «РИА Новости», что снег начнется в Москве примерно с 19 часов, ледяной дождь – с 22-23 часов в северных и западных районах московского региона и с полуночи – в Москве и во всем столичном регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных