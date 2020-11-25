МВД определило причины аннулирования водительских удостоверений
Министерство внутренних дел России определило восемь причин аннулирования водительских удостоверений, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на проект приказа об административном регламенте МВД о сдаче экзамена на права и выдаче водительских удостоверений.
Водительское удостоверение будет аннулировано, если истек срок его действия, изменились содержащиеся в нем персональные данные владельца, оно стало непригодным для использования из-за износа, повреждения или других причин, а также если оно выдано с нарушениями, утрачено, если водитель получил новое удостоверение.
Кроме того, основанием для аннулирования документа может стать появление у владельца медицинских противопоказаний к вождению или его смерть.
Новый регламент может вступить в силу 1 апреля 2021 г., уточняет агентство.
Ранее МВД России также сформировало список нарушений, которые могут стать причиной аннулирования результатов экзамена на получение водительских прав.