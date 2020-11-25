МВД определило причины аннулирования водительских удостоверений

Водительское удостоверение будет аннулировано, если истек срок его действия, изменились содержащиеся в нем персональные данные владельца, оно стало непригодным для использования из-за износа, повреждения или других причин, а также если оно выдано с нарушениями, утрачено, если водитель получил новое удостоверение.