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МВД определило причины аннулирования водительских удостоверений

Ведомости

Министерство внутренних дел России определило восемь причин аннулирования водительских удостоверений, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на проект приказа об административном регламенте МВД о сдаче экзамена на права и выдаче водительских удостоверений.

Водительское удостоверение будет аннулировано, если истек срок его действия, изменились содержащиеся в нем персональные данные владельца, оно стало непригодным для использования из-за износа, повреждения или других причин, а также если оно выдано с нарушениями, утрачено, если водитель получил новое удостоверение. 

Кроме того, основанием для аннулирования документа может стать появление у владельца медицинских противопоказаний к вождению или его смерть.

Новый регламент может вступить в силу 1 апреля 2021 г., уточняет агентство.

Ранее МВД России также сформировало список нарушений, которые могут стать причиной аннулирования результатов экзамена на получение водительских прав.

Ранее по теме: МВД назвало нарушения для аннулирования экзамена на водительские права

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных