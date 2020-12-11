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Аналитики оценили сокращение объема автокредитования в России

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За 10 месяцев этого года россияне получили автокредиты на общую сумму 604,9 млрд руб., говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда показатель был на уровне 607,6 млрд руб., объем займов на покупку машин сократился «символически» – на 0,4%, сообщили аналитики.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, что такое небольшое падение объемов автокредитования обусловлено высокими темпами выдачи займов во второй половине года после резкого падения во время первой волны пандемии коронавирусной инфекции.

«В первую очередь, такая активность была обусловлена реализацией отложенного спроса на покупку автомобилей, который сформировался весной, в период жестких «карантинных» мероприятий. Помимо отложенного спроса, основными причинами активности на авторынке стали расширение условий госпрограмм льготного автокредитования, а также ожидание роста цен на автомобили», — сказал Волков.

При этом среди регионов-лидеров России по объемам автокредитования нет общей положительной или отрицательной динамики, она носит разнонаправленный характер. Так, сильнее всего за 10 месяцев года по сравнению с сопоставимым прошлогодним периодом выдачи займов на покупку машин выросли в Новосибирской (+10,7%), Нижегородской (+10,2%) и Омской (+7,1%) областях. Самое сильное сокращение при этом зафиксировано в Красноярском крае (-10,6%), Санкт-Петербурге (-6,6%) и Тульской области (-5,9%).

В Москве объем выданных за 10 месяцев автокредитов снизился на 1,3% год к году, однако остался самым большим среди регионов – 68,6 млрд руб. В топ-5 вошли также Московская область (43,3 млрд руб.), Санкт-Петербург (41,9 млрд руб.), Республика Татарстан (25,8 млрд руб.) и Краснодарский край (24,2 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных