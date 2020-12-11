Аналитики оценили сокращение объема автокредитования в России

При этом среди регионов-лидеров России по объемам автокредитования нет общей положительной или отрицательной динамики, она носит разнонаправленный характер. Так, сильнее всего за 10 месяцев года по сравнению с сопоставимым прошлогодним периодом выдачи займов на покупку машин выросли в Новосибирской (+10,7%), Нижегородской (+10,2%) и Омской (+7,1%) областях. Самое сильное сокращение при этом зафиксировано в Красноярском крае (-10,6%), Санкт-Петербурге (-6,6%) и Тульской области (-5,9%).