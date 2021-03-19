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Власти Петербурга объявили о планах по двукратному увеличению зон платной парковки

Ведомости

Количество платных парковочных мест в центре Санкт-Петербурга до конца года вырастет как минимум вдвое, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Городского центра управления парковки (ГЦУП). 

Планируется, что платная парковка появится на Невском проспекте, Вознесенской набережной, Синопской набережной и набережной Фонтанки. Сейчас в пилотной зоне находится 2,9 тыс. машиномест, отмечает издание. 

В 2021 г. будут также запроектированы платные парковочные места в оставшейся части Центрального района и в Адмиралтейском районе — всего на 29 тыс. парковочных мест. Реализация проектов запланирована на 2022 г., а до конца 2023 г. зона платной парковки должна охватить всю историческую планировочную часть Петербурга, то есть Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский районы. Это порядка 65 тыс. упорядоченных парковочных мест.

В декабре прошлого года уже заработала платная парковка на ул. Рубинштейна. В 2021 г. расценки в зонах платной парковки не изменились. 30 руб. — для категорий «А» и «М» (мотоциклы и мопеды), 60 руб. — для легковых автомобилей, и 120 руб. — для грузовых машин категории «С». Месячный абонемент для водителей легковых автомобилей стоит 12 тыс. руб. , годовое разрешение — 108 тыс. руб., пишет издание. Те, кто проживает непосредственно на улицах, где расположена парковка, платят по льготному тарифу. Лимит легковых тарифов на следующий год вырос вдвое, но речь именно о предельных значениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных