Власти Петербурга объявили о планах по двукратному увеличению зон платной парковки
Количество платных парковочных мест в центре Санкт-Петербурга до конца года вырастет как минимум вдвое, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Городского центра управления парковки (ГЦУП).
Планируется, что платная парковка появится на Невском проспекте, Вознесенской набережной, Синопской набережной и набережной Фонтанки. Сейчас в пилотной зоне находится 2,9 тыс. машиномест, отмечает издание.
В 2021 г. будут также запроектированы платные парковочные места в оставшейся части Центрального района и в Адмиралтейском районе — всего на 29 тыс. парковочных мест. Реализация проектов запланирована на 2022 г., а до конца 2023 г. зона платной парковки должна охватить всю историческую планировочную часть Петербурга, то есть Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский районы. Это порядка 65 тыс. упорядоченных парковочных мест.
В декабре прошлого года уже заработала платная парковка на ул. Рубинштейна. В 2021 г. расценки в зонах платной парковки не изменились. 30 руб. — для категорий «А» и «М» (мотоциклы и мопеды), 60 руб. — для легковых автомобилей, и 120 руб. — для грузовых машин категории «С». Месячный абонемент для водителей легковых автомобилей стоит 12 тыс. руб. , годовое разрешение — 108 тыс. руб., пишет издание. Те, кто проживает непосредственно на улицах, где расположена парковка, платят по льготному тарифу. Лимит легковых тарифов на следующий год вырос вдвое, но речь именно о предельных значениях.