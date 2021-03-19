Власти Петербурга объявили о планах по двукратному увеличению зон платной парковки

В декабре прошлого года уже заработала платная парковка на ул. Рубинштейна. В 2021 г. расценки в зонах платной парковки не изменились. 30 руб. — для категорий «А» и «М» (мотоциклы и мопеды), 60 руб. — для легковых автомобилей, и 120 руб. — для грузовых машин категории «С». Месячный абонемент для водителей легковых автомобилей стоит 12 тыс. руб. , годовое разрешение — 108 тыс. руб., пишет издание. Те, кто проживает непосредственно на улицах, где расположена парковка, платят по льготному тарифу. Лимит легковых тарифов на следующий год вырос вдвое, но речь именно о предельных значениях.