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В Москве изменится разметка диагональных пешеходных переходов

Ведомости

Разметка диагональных пешеходных переходов изменится в Москве к лету, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram.

«На 41 пешеходном переходе вместо бело-желтой разметки по диагонали границы перехода отметит пунктир», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что новая разметка «выглядит аккуратнее, экономит краску, а самое главное — по ней не будут проскальзывать колеса машин и мотоциклов».

Диагональные пешеходные переходы начали появляться в Москве несколько лет назад по просьбам жителей, напомнили в дептрансе.

Ранее дептранс объявил об установке в Москве дорожных камер, которые фиксируют непристегнутых и говорящих по телефону водителей. В ведомстве отметили, что новые комплексы фотовидеофиксации с помощью нейросети и Big Data могут точно распознавать факт нарушения. Камеры могут безошибочно выявлять на кадрах руль, руки, а также ремень безопасности.  

Ранее по теме: Власти Москвы назвали адреса фиксирующих непристегнутых водителей камер

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных