В Москве изменится разметка диагональных пешеходных переходов

Ранее дептранс объявил об установке в Москве дорожных камер, которые фиксируют непристегнутых и говорящих по телефону водителей. В ведомстве отметили, что новые комплексы фотовидеофиксации с помощью нейросети и Big Data могут точно распознавать факт нарушения. Камеры могут безошибочно выявлять на кадрах руль, руки, а также ремень безопасности.