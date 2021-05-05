В Москве изменится разметка диагональных пешеходных переходов
Разметка диагональных пешеходных переходов изменится в Москве к лету, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram.
«На 41 пешеходном переходе вместо бело-желтой разметки по диагонали границы перехода отметит пунктир», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что новая разметка «выглядит аккуратнее, экономит краску, а самое главное — по ней не будут проскальзывать колеса машин и мотоциклов».
Диагональные пешеходные переходы начали появляться в Москве несколько лет назад по просьбам жителей, напомнили в дептрансе.
Ранее дептранс объявил об установке в Москве дорожных камер, которые фиксируют непристегнутых и говорящих по телефону водителей. В ведомстве отметили, что новые комплексы фотовидеофиксации с помощью нейросети и Big Data могут точно распознавать факт нарушения. Камеры могут безошибочно выявлять на кадрах руль, руки, а также ремень безопасности.