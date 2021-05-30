Минпромторг и ГИБДД обсуждают обязательную установку алкозамков за пьяную езду
Минпромторг и ГИБДД обсуждают идею обязательной установки алкозамков в автомобили тех водителей, кто хотя бы раз привлекался в ответственности за вождение в нетрезвом виде, сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак на выставке «Интеллект машин и механизмов».
«Мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю: на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу. С ГИБДД проговариваем, что если, например, нарушитель — изменить правила таким образом, чтобы все его автомобили, на которых он ездит, были принудительно за его счет оборудованы алкозамком. Раз уже попался, если хочешь опять ехать за рулем — ставь алкозамок, и тогда каждая твоя поездка должна сопровождаться подтверждением», — цитируют его «РИА Новости».
Как заметил Шпак, высоким спросом алкозамки могут пользоваться у у такси и каршеринговых компаний, которые сталкиваются с тем, что пользователи не всегда готовы сесть за руль, либо же оформляют авто не на себя.
«А тут этот вопрос решается. Если человек не тот, который по факту сел за руль, и фотография опознана, он не сможет им управлять. Соответственно, если этот человек нетрезв, он тоже не сможет управлять», — добавил он.