Минэк потребовал от МВД сократить число запрещенных неисправностей машин
Минэкономразвития дало отрицательный отзыв на проект постановления правительства о расширении списка неисправностей в автомобиле, за которые сотрудники ГИБДД штрафуют водителей на дороге, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа. Проект постановления подготовило МВД.
Министерство посчитало, что в предложениях МВД есть «положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц». По данным министерства, в списке должны находиться только те неисправности, которые напрямую угрожают безопасности движения. Из документа нужно убрать неработающую АБС и неисправность фароочистителей, а также проверку «эффективности торможения» и света фар. Оставить предлагается те неисправности, для выявления которых инспекторам не нужно дополнительное оборудование.
По данным «Коммерсанта», ГИБДД изучает заключение министерства и готова доработать документ. В основу заключения Минэка легли мнения «экспертного сообщества».
О планах МВД стало известно в конце апреля. МВД тогда подготовило проект с «перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». Если инспектор ГИБДД выявит нарушение на дороге, он будет оформлять протокол по ст. 12.5 КоАП. По ней наказание можно назначить от 500 руб. до лишения прав. Действующая версия перечня автомобильных неисправностей была признана устаревшей.