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Минэк потребовал от МВД сократить число запрещенных неисправностей машин

Ведомости

Минэкономразвития дало отрицательный отзыв на проект постановления правительства о расширении списка неисправностей в автомобиле, за которые сотрудники ГИБДД штрафуют водителей на дороге, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа. Проект постановления подготовило МВД.

Министерство посчитало, что в предложениях МВД есть «положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц». По данным министерства, в списке должны находиться только те неисправности, которые напрямую угрожают безопасности движения. Из документа нужно убрать неработающую АБС и неисправность фароочистителей, а также проверку «эффективности торможения» и света фар. Оставить предлагается те неисправности, для выявления которых инспекторам не нужно дополнительное оборудование.

По данным «Коммерсанта», ГИБДД изучает заключение министерства и готова доработать документ. В основу заключения Минэка легли мнения «экспертного сообщества».

О планах МВД стало известно в конце апреля. МВД тогда подготовило проект с «перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». Если инспектор ГИБДД выявит нарушение на дороге, он будет оформлять протокол по ст. 12.5 КоАП. По ней наказание можно назначить от 500 руб. до лишения прав. Действующая версия перечня автомобильных неисправностей была признана устаревшей.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о предложении ГИБДД ввести новые штрафы для водителей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных