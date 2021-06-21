Минэк потребовал от МВД сократить число запрещенных неисправностей машин

Министерство посчитало, что в предложениях МВД есть «положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц». По данным министерства, в списке должны находиться только те неисправности, которые напрямую угрожают безопасности движения. Из документа нужно убрать неработающую АБС и неисправность фароочистителей, а также проверку «эффективности торможения» и света фар. Оставить предлагается те неисправности, для выявления которых инспекторам не нужно дополнительное оборудование.