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Власти Москвы назвали число оштрафованных за разговоры по телефону водителей

Ведомости

Дорожные камеры в Москве зафиксировали за полгода более 3,5 тыс. водителей, разговаривающих по телефону, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram.

«За последние полгода 40 камер в Москве зафиксировали более 3,5 тысяч водителей, разговаривающих по телефону», – говорится в сообщении. В дептрансе отметили, что телефонные звонки часто становятся причиной ДТП.

Столичные власти объявили об установке камер, которые фиксируют непристегнутых и говорящих по телефону водителей, в начале ноября. В департаменте транспорта отметили, что новые комплексы с помощью нейросети и Big Data могут точно распознавать факт нарушения. Камеры могут безошибочно выявлять на кадрах руль, руки, а также ремень безопасности.  

При этом нахождение телефона в руках расценивается как признак нарушения вне зависимости от того, разговаривает по нему водитель или пишет сообщение. Штрафы сопровождаются фотографиями. 

Ранее по теме: Власти Москвы назвали адреса фиксирующих непристегнутых водителей камер

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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