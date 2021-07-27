Власти Москвы назвали число оштрафованных за разговоры по телефону водителей
Дорожные камеры в Москве зафиксировали за полгода более 3,5 тыс. водителей, разговаривающих по телефону, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram.
«За последние полгода 40 камер в Москве зафиксировали более 3,5 тысяч водителей, разговаривающих по телефону», – говорится в сообщении. В дептрансе отметили, что телефонные звонки часто становятся причиной ДТП.
Столичные власти объявили об установке камер, которые фиксируют непристегнутых и говорящих по телефону водителей, в начале ноября. В департаменте транспорта отметили, что новые комплексы с помощью нейросети и Big Data могут точно распознавать факт нарушения. Камеры могут безошибочно выявлять на кадрах руль, руки, а также ремень безопасности.
При этом нахождение телефона в руках расценивается как признак нарушения вне зависимости от того, разговаривает по нему водитель или пишет сообщение. Штрафы сопровождаются фотографиями.