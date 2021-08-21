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General Motors отзывает более 73 000 электромобилей из-за риска возгорания

Ведомости

Американский автомобильный гигант General Motors сообщил, что отзывает из США и Канады свыше 73 000 электромобилей Chevrolet Bolt из-за дефектов, которые в редких случаях могут привести к возгоранию аккумуляторов.

В корпорации пояснили, что отзывают более 9000 автомобилей 2019 г., а также свыше 63 600 моделей за 2020-2022 гг., в том числе и электрического кроссовера Bolt EUV.

На отзыв машин и замену дефектных аккумуляторов GM потратит порядка $1 млрд, возмещения этих трат корпорация намерена требовать от их поставщика – LG. В июле компания отозвала 69 000 машин после первых сообщений о случаях возгорания, продажи Chevrolet Bolt приостанавливаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных