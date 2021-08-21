General Motors отзывает более 73 000 электромобилей из-за риска возгорания
Американский автомобильный гигант General Motors сообщил, что отзывает из США и Канады свыше 73 000 электромобилей Chevrolet Bolt из-за дефектов, которые в редких случаях могут привести к возгоранию аккумуляторов.
В корпорации пояснили, что отзывают более 9000 автомобилей 2019 г., а также свыше 63 600 моделей за 2020-2022 гг., в том числе и электрического кроссовера Bolt EUV.
На отзыв машин и замену дефектных аккумуляторов GM потратит порядка $1 млрд, возмещения этих трат корпорация намерена требовать от их поставщика – LG. В июле компания отозвала 69 000 машин после первых сообщений о случаях возгорания, продажи Chevrolet Bolt приостанавливаются.