Минюст предупредил о новых штрафах для водителей в 2022 году
Минюст вместе с другими ведомствами готовит проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), сообщает портал Autonews.ru со ссылкой на представителя министерства. При этом в министерстве отметили, что изменения не коснутся нештрафуемого порога превышения скорости в +20 км/ч.
В частности, по данным портала, министерство предлагает расширить перечень неисправностей автомобилей, при которых запрещена эксплуатация авто. Например, штрафы предлагается ввести за поврежденный бампер, использование разной резины на задних и передних колесах, а также отсутствие подушки безопасности. Штраф составит 500 руб. в случае принятия поправок.
Помимо этого, по данным портала, штраф за отсутствие техосмотра может вырасти до 2 000 руб. Сейчас он составляет от 500 до 800 руб.
Еще меры затронут водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и перевозящих детей. За данное нарушение будут наказывать штрафом в размере 50 000 руб. и на три года лишать родительских прав.
С 1 сентября штрафы, выписанные за нарушения ПДД, зафиксированные дорожными камерами, можно обжаловать дистанционно через сайт госуслуг.
Для отправки цифровой жалобы на штраф водитель должен иметь верифицированный аккаунт на портале «Госуслуги». Кроме того, оспорить штраф теперь можно и на сайте суда при наличии технической возможности у суда принять жалобу в такой форме.