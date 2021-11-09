Число премиальных машин в России выросло более чем на 20% в первый год пандемии

Однако зафиксированный в 2020 г. прирост стал минимальным с 2016 г., когда показатель составил 13,7%. Уже в 2017 г. он сложился на уровне 51%, в 2018 г. — 31,1%, 2019 г. — 48,3%. В целом за последние пять лет число премиальных машин в стране увеличилось почти в четыре раза, отметили аналитики.