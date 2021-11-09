Число премиальных машин в России выросло более чем на 20% в первый год пандемии
Количество зарегистрированных в России дорогостоящих автомобилей, в отношении которых действуют повышающие налоговые коэффициенты, за 2020 г. увеличилось на 22,4% и достигло примерно 97 600, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, основанном на данных Федеральной налоговой службы (есть в распоряжении «Ведомостей»). Из них свыше 87 000 — это премиальные машины, стоящие 5–10 млн руб., а еще более 10 500 — люкс-кары от 10 млн руб.
Однако зафиксированный в 2020 г. прирост стал минимальным с 2016 г., когда показатель составил 13,7%. Уже в 2017 г. он сложился на уровне 51%, в 2018 г. — 31,1%, 2019 г. — 48,3%. В целом за последние пять лет число премиальных машин в стране увеличилось почти в четыре раза, отметили аналитики.
Примерно треть — 30 760 — элитных автомобилей в стране сосредоточена в Москве. Еще 10 710 зарегистрированы в Санкт-Петербурге, 8470 — в Московской области, 4640 — в Краснодарском крае, 2590 — в Татарстане. Меньше всего таковых на Чукотке — 8 штук. В Еврейском и Ненецком АО их по 14 и 18 соответственно, 23 — в Тыве, 33 — в Калмыкии.
В 2020 г. увеличение числа премиальных автомобилей зафиксировано во всех регионах России, кроме трех. Так, в Крыму их количество снизилось на 18% до 346 штук, а в Ингушетии — на 5% до 96. В Тыве число с 2019 г. не изменилось.
Аналитики отметили тенденцию к сокращению доли премиальных машин, зарегистрированных на юридических лиц. Если в 2016–2017 гг. на них приходилась примерно половина всего автопарка, то в 2020 г. — 35%. Остальные 65% оформлены на физических лиц.
Общий начисленный налог на элитные автомобили составил в 2020 г. 5,83 млрд руб.: 4,36 млрд руб. для премиум-сегмента и 1,47 млрд руб. для сверхдорогого люкса, посчитали эксперты. По сравнению с 2019 г. совокупный показатель увеличился на 13,8%. Объем сборов растет по мере фактического увеличения на российских дорогах числа элитных иномарок и одновременного расширения списка машин, считающихся премиальными и, соответственно, подпадающих под повышенный налог.