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Nissan анонсировал два новых электромобиля

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Японский автомобильный концерн Nissan анонсировал два новых электромобиля, которые выйдут на рынок под брендами Nissan и Infiniti, сообщает пресс-служба компании. Презентация запланирована на 2025 г.

В сообщении говорится, что Nissan вложит $500 млн в модернизацию производства на американском сборочном заводе в Кантоне, штат Миссисипи, для производства новых моделей. Компания уже инвестировала $13,5 млрд в свои производственные силы в США. Часть средств пойдет на переподготовку и повышение квалификации рабочих, подчеркнули в компании.

Новые автомобили являются частью программы Nissan Ambition 2030, которая предусматривает создание 23 новых моделей для брендов Nissan и Infiniti — 15 из них будут полностью электрическими и еще 8 гибридными. Согласно планам Nissan, 40% продаж в США в перспективе будут приходиться именно на «батарейные» машины.

В конце января стало известно, что автомобильный альянс Renault-Nissan-Mitsubishi намерен инвестировать 23 млрд евро в развитие технологий электромобилей в течение пяти лет. Компании уже инвестировали более €10 млрд в области электрификации транспорта. На основных рынках — Европа, Япония, США, Китай — 15 заводов альянса уже производят детали, двигатели и батареи для десяти моделей электромобилей, говорится в сообщении. Инвестиции планируются в ближайшие пять лет, что позволит создать 35 новых моделей электромобилей к 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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