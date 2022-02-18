Nissan анонсировал два новых электромобиля

В конце января стало известно, что автомобильный альянс Renault-Nissan-Mitsubishi намерен инвестировать 23 млрд евро в развитие технологий электромобилей в течение пяти лет. Компании уже инвестировали более €10 млрд в области электрификации транспорта. На основных рынках — Европа, Япония, США, Китай — 15 заводов альянса уже производят детали, двигатели и батареи для десяти моделей электромобилей, говорится в сообщении. Инвестиции планируются в ближайшие пять лет, что позволит создать 35 новых моделей электромобилей к 2030 г.