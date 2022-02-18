Nissan анонсировал два новых электромобиля
В сообщении говорится, что Nissan вложит $500 млн в модернизацию производства на американском сборочном заводе в Кантоне, штат Миссисипи, для производства новых моделей. Компания уже инвестировала $13,5 млрд в свои производственные силы в США. Часть средств пойдет на переподготовку и повышение квалификации рабочих, подчеркнули в компании.
Новые автомобили являются частью программы Nissan Ambition 2030, которая предусматривает создание 23 новых моделей для брендов Nissan и Infiniti — 15 из них будут полностью электрическими и еще 8 гибридными. Согласно планам Nissan, 40% продаж в США в перспективе будут приходиться именно на «батарейные» машины.
В конце января стало известно, что автомобильный альянс Renault-Nissan-Mitsubishi намерен инвестировать 23 млрд евро в развитие технологий электромобилей в течение пяти лет. Компании уже инвестировали более €10 млрд в области электрификации транспорта. На основных рынках — Европа, Япония, США, Китай — 15 заводов альянса уже производят детали, двигатели и батареи для десяти моделей электромобилей, говорится в сообщении. Инвестиции планируются в ближайшие пять лет, что позволит создать 35 новых моделей электромобилей к 2030 г.