В России выросли продажи электрокаров на 65%
За первые пять месяцев 2022 г. в России было продано 1119 новых электромобилей, что на 65% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает «Автостат».
На сегодняшний день самой востребованной моделью является Tesla Model Y. С января по май компания Илона Маска реализовала 248 электромобилей на российском рынке. За ней следует Tesla Model 3. Модель приобрели 211 россиян. Тройку лидеров замыкает электрокар класса люкс Porsche Taycan — 131 проданная машина. В пятерку самых популярных моделей среди россиян также вошли Audi — E-Tron и E-Tron Sportback. Первый электромобиль выбрали 88 покупателей, а второй — 70. 49% реализованных электрокаров приобрели жители Москвы и Московской области.
Эксперты отмечают, что продажи электрокаров растут на фоне сильного падения российского автомобильного рынка. «Сейчас находят своих владельцев и встают на учёт те электрокары, которые были ввезены в конце 2021 г., перед отменой льготной “растаможки”», — объяснил причины увеличения интереса потребителей к электромобилям директор «Автостата» Сергей Целиков.
До 31 декабря 2021 г. действовали нулевые пошлины на ввоз электрокаров в Россию. С января 2022 г. они были отменены. Теперь электромобили ввозят в страну на общих основаниях. Тем не менее, по словам Целикова, уже прослеживается снижение популярности таких автомобилей среди покупателей. Эксперт добавил, что в ближайшие месяцы продажи электрокаров в России заметно сократятся.
Ранее власти выделили из бюджета 1,37 млрд руб. на зарядные станции для электромобилей. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующий документ, согласно которому правительство в течение трех лет будет субсидировать расходы на их закупку и установку. К 2025 году планируется построить более 500 зарядных станций для электрокаров.