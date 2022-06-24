В России выросли продажи электрокаров на 65%

До 31 декабря 2021 г. действовали нулевые пошлины на ввоз электрокаров в Россию. С января 2022 г. они были отменены. Теперь электромобили ввозят в страну на общих основаниях. Тем не менее, по словам Целикова, уже прослеживается снижение популярности таких автомобилей среди покупателей. Эксперт добавил, что в ближайшие месяцы продажи электрокаров в России заметно сократятся.