Продажи АвтоВАЗа в июне упали более чем на 80%
Продажи «АвтоВАЗа» в июне упали на 81,3% в сравнении с июнем 2021 г. Так, компания продала за месяц 7500 машин, сообщает «Коммерсантъ». Положительная динамика наблюдалась в мае, тогда продажи «АвтоВАЗа» выросли на 24,5%.
Всего за первые два квартала 2022 г. количество проданных автомобилей упало в 2,7 раза в сравнении с прошлым годом.
За май продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали на 83,5% в сравнении с маем 2021 года. Всего за первые пять месяцев года было продано 663 312 машин – сокращение рынка на 52%
Несмотря на это АвтоВАЗ намерен нарастить производство новых автомобилей к 2023 году. Всего компания намерена производить до полумиллиона автомобилей ежегодно. В 2021 году компания выпустила 430 000 автомобилей.
Также недавно АвтоВАЗ выпустил новый автомобиль — LADA Granta Classic, его стоимость составляет 658 300 руб., что на 103 200 руб. меньше ранее выпускаемых Granta Classic.