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Продажи АвтоВАЗа в июне упали более чем на 80%

Ведомости

Продажи «АвтоВАЗа» в июне упали на 81,3% в сравнении с июнем 2021 г. Так, компания продала за месяц 7500 машин, сообщает «Коммерсантъ». Положительная динамика наблюдалась в мае, тогда продажи «АвтоВАЗа» выросли на 24,5%.

Всего за первые два квартала 2022 г. количество проданных автомобилей упало в 2,7 раза в сравнении с прошлым годом.

За май продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали на 83,5% в сравнении с маем 2021 года. Всего за первые пять месяцев года было продано 663 312 машин – сокращение рынка на 52%

Несмотря на это АвтоВАЗ намерен нарастить производство новых автомобилей к 2023 году. Всего компания намерена производить до полумиллиона автомобилей ежегодно. В 2021 году компания выпустила 430 000 автомобилей.

 Также недавно АвтоВАЗ выпустил новый автомобиль — LADA Granta Classic, его стоимость составляет 658 300 руб., что на 103 200 руб. меньше ранее выпускаемых Granta Classic.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных