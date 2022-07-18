Союз потребителей предложил возвращать деньги за неисправные иномарки

В письме отмечается, что ремонт по гарантии постепенно становится недоступным для владельцев иномарок. Проблема заключается в приостановке поставок запчастей в Россию. Однако Союз потребителей подчеркнул, что, согласно закону «О защите прав потребителей», производитель обязан обеспечить покупателю возможность использовать товар в течение всего срока службы. Если же срок не установлен, то требование действует в течение 10 лет со дня продажи товара. Чтобы выполнить свои обязанности, компания должна предоставлять ремонт, техобслуживание и запчасти для автомобиля.