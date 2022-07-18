Союз потребителей предложил возвращать деньги за неисправные иномарки
Союз потребителей направил письмо в Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ). Организация предлагает зарубежным автопроизводителям выкупать у россиян неисправные машины по рыночной цене из-за нехватки запчастей для ремонта. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо в АЕБ.
В письме отмечается, что ремонт по гарантии постепенно становится недоступным для владельцев иномарок. Проблема заключается в приостановке поставок запчастей в Россию. Однако Союз потребителей подчеркнул, что, согласно закону «О защите прав потребителей», производитель обязан обеспечить покупателю возможность использовать товар в течение всего срока службы. Если же срок не установлен, то требование действует в течение 10 лет со дня продажи товара. Чтобы выполнить свои обязанности, компания должна предоставлять ремонт, техобслуживание и запчасти для автомобиля.
Председатель Союза потребителей Петр Шелищ рассказал, что они обратилась к иностранным автопроизводителям. Организация просит подтвердить компании, готовы ли они исполнять свои обязанности в России, или пояснить, как производители собираются решить возникшие проблемы. Пока что ответ пришел только от Porsche. Там отметили, что импортер и дилерская сеть продолжают работать, а запасные части отгружаются со склада в России.
Ранее ряд крупнейших зарубежных производителей автомобилей из-за начала спецоперации России на Украине приостановили поставки машин и запчастей в страну, а также производство новой продукции на территории РФ. В том числе ограничения в отношении России ввели BMW, Toyota, Lexus, Audi и другие компании. По данным газеты «Известия», лидерами антирейтинга по невыполнению гарантийного ремонта также являются Renault, Mercedes Benz и Volkswagen Group.
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