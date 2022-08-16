Газета
Авто

Dodge перестанет выпускать модели Challenger и Charger и перейдет на электрокары

Ведомости

Американская компания Dodge прекратит в 2023 г. выпуск моделей Challenger и Charger, так как автопроизводитель хочет сконцентрироваться на производстве электрокаров, сообщает CNBC.

Компания планирует запустить целый ряд специальных автомобилей и продуктов в дань уважения старым моделям. Так компания сможет «отпраздновать» окончание выпуска машин в их нынешнем виде. Под капотом всех таких автомобилей выпуска 2023 модельного года будет надпись Last Call («Последний звонок»).

Гендиректор компании Dodge Тим Кунискис также намекнул, что названия Charger и Challenger могут впоследствии быть использованы для будущих электрических автомобилей, включая запланированный к выпуску в 2024 г. электрокар.

Charger и Challenger производятся на сборочном заводе в Канаде. Компания заявляет, что на заводе было произведено более 3 млн автомобилей, включая 1,5 млн Charger и более 726 000 Challenger, проданных в США.

Ранее Кунискис отмечал, что автомобили с ДВС уходят в прошлое из-за выбросов. Материнская компания Dodge – Stellantis (ранее Fiat Chrysler) занимает худшее место среди крупных производителей в США по средней корпоративной экономии топлива и выбросам углекислого газа.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных