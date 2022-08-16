Dodge перестанет выпускать модели Challenger и Charger и перейдет на электрокары
Американская компания Dodge прекратит в 2023 г. выпуск моделей Challenger и Charger, так как автопроизводитель хочет сконцентрироваться на производстве электрокаров, сообщает CNBC.
Компания планирует запустить целый ряд специальных автомобилей и продуктов в дань уважения старым моделям. Так компания сможет «отпраздновать» окончание выпуска машин в их нынешнем виде. Под капотом всех таких автомобилей выпуска 2023 модельного года будет надпись Last Call («Последний звонок»).
Гендиректор компании Dodge Тим Кунискис также намекнул, что названия Charger и Challenger могут впоследствии быть использованы для будущих электрических автомобилей, включая запланированный к выпуску в 2024 г. электрокар.
Charger и Challenger производятся на сборочном заводе в Канаде. Компания заявляет, что на заводе было произведено более 3 млн автомобилей, включая 1,5 млн Charger и более 726 000 Challenger, проданных в США.
Ранее Кунискис отмечал, что автомобили с ДВС уходят в прошлое из-за выбросов. Материнская компания Dodge – Stellantis (ранее Fiat Chrysler) занимает худшее место среди крупных производителей в США по средней корпоративной экономии топлива и выбросам углекислого газа.
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