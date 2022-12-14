«Соллерс» начала продавать авто под своим брендом

В марте Ford заявил о приостановке своей деятельности на российском рынке на фоне СВО и санкций. На тот момент компания производила в РФ только легкий коммерческий автомобиль Ford Transit, сборка машин на заводе в Елабуге весной 2022 г. также была приостановлена. В октябре Ford сообщил о выходе из совместного предприятия и продал долю 49% компании «Соллерс».