«Соллерс» начала продавать авто под своим брендом
Автомобильная компания «Соллерс» начала продавать машины под своим брендом. Об этом сообщил гендиректор компании Николай Соболев.
«Да, мы начали продажи», — ответил он на вопрос журналистов (цитата по ТАСС).
В конце ноября вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал старт продаж легких коммерческих автомобилей «Соллерс» — Argo и Atlant. Он отметил, что данные модели заместят ушедший с российского рынка Ford Transit. Серийное производство машин было запущено в Татарстане 26 ноября.
Автомобили модели Atlant полной массой от 2,5 до 4,2 т оснащены дизельным двигателем 139 л. с. либо 150 л. с. экологического класса Евро 5. Argo подходит для внутригородских перевозок, весит от 2,5 до 3,5 т. Модель оснащена дизельным либо бензиновым двигателем.
Как передает ТАСС, цены на Sollers Argo начинаются от 2,5 млн руб. за промтоварный фургон с дизельным двигателем, а на Sollers Atlant — от 2,9 млн руб.
В ноябре Мантуров также уточнял, что производство по технологии полного цикла запустят в 2023 г. По словам Соболева, до конца года «Соллерс» намерен продать около 900 автомобилей. А в течение пяти лет компания надеется выйти на объемы производства 50 000 машин в год.
«Соллерс» — российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с такими марками, как Ford и Mazda.
В марте Ford заявил о приостановке своей деятельности на российском рынке на фоне СВО и санкций. На тот момент компания производила в РФ только легкий коммерческий автомобиль Ford Transit, сборка машин на заводе в Елабуге весной 2022 г. также была приостановлена. В октябре Ford сообщил о выходе из совместного предприятия и продал долю 49% компании «Соллерс».
10 ноября о прекращении деятельности в России объявила Mazda Motor. Свою долю японская компания также передала российскому партнеру.