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«Соллерс» начала продавать авто под своим брендом

Ведомости

Автомобильная компания «Соллерс» начала продавать машины под своим брендом. Об этом сообщил гендиректор компании Николай Соболев.

«Да, мы начали продажи», — ответил он на вопрос журналистов (цитата по ТАСС).  

В конце ноября вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал старт продаж легких коммерческих автомобилей «Соллерс» — Argo и Atlant. Он отметил, что данные модели заместят ушедший с российского рынка Ford Transit. Серийное производство машин было запущено в Татарстане 26 ноября.

Автомобили модели Atlant полной массой от 2,5 до 4,2 т оснащены дизельным двигателем 139 л. с. либо 150 л. с. экологического класса Евро 5. Argo подходит для внутригородских перевозок, весит от 2,5 до 3,5 т. Модель оснащена дизельным либо бензиновым двигателем.

Как передает ТАСС, цены на Sollers Argo начинаются от 2,5 млн руб. за промтоварный фургон с дизельным двигателем, а на Sollers Atlant — от 2,9 млн руб.

В ноябре Мантуров также уточнял, что производство по технологии полного цикла запустят в 2023 г. По словам Соболева, до конца года «Соллерс» намерен продать около 900 автомобилей. А в течение пяти лет компания надеется выйти на объемы производства 50 000 машин в год.

«Соллерс» — российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с такими марками, как Ford и Mazda. 

В марте Ford заявил о приостановке своей деятельности на российском рынке на фоне СВО и санкций. На тот момент компания производила в РФ только легкий коммерческий автомобиль Ford Transit, сборка машин на заводе в Елабуге весной 2022 г. также была приостановлена. В октябре Ford сообщил о выходе из совместного предприятия и продал долю 49% компании «Соллерс». 

10 ноября о прекращении деятельности в России объявила Mazda Motor. Свою долю японская компания также передала российскому партнеру. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных