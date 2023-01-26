Акио Тойода покинет пост президента Toyota спустя почти 14 лет

Тойода является внуком основателя Toyota Киитиро Тойоды. В 2000 г. Тойода вошел в совет директоров автоконцерна, а в 2005 г. стал исполнительным вице-президентом. С 2009 г. он был президентом автоконцерна. В пресс-службе компании сообщили, что Тойода станет новым председателем совета директоров автоконцерна, а действующий председатель Такэси Утиямада будет членом совета директоров.