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Акио Тойода покинет пост президента Toyota спустя почти 14 лет

Ведомости

Акио Тойода уйдет с поста президента Toyota Motor спустя почти 14 лет руководства, сообщила пресс-служба компании. Он также покинет должность главного исполнительного директора автоконцерна.

Тойода является внуком основателя Toyota Киитиро Тойоды. В 2000 г. Тойода вошел в совет директоров автоконцерна, а в 2005 г. стал исполнительным вице-президентом. С 2009 г. он был президентом автоконцерна. В пресс-службе компании сообщили, что Тойода станет новым председателем совета директоров автоконцерна, а действующий председатель Такэси Утиямада будет членом совета директоров.

Новым президентом и главным исполнительным директором Toyota Motor станет Кодзи Сато. В Toyota он пришел в весной 1992 г. Согласно информации на сайте автоконцерна, Сато занимает должность президента бренда Lexus International, операционного директора и директора по ребрендингу.

Все вышеупомянутые изменения вступят в силу с 1 апреля 2023 г., сообщили в Toyota Motor.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных