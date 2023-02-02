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«Коммерсантъ»: в России предложили потолок цен на зарядку электромобилей

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В конце 2022 г. на совещании в Минэкономиразвития производитель электромобилей Evolute «Моторинвест» предложил зафиксировать стоимость энергии для зарядки электромобилей в России, выяснил «Коммерсантъ». 

Так, «Моторинвест» считает нужным ограничить стоимость зарядки до 8 руб. за 1 кВтч минимум на 3-5 лет. Кроме того, автопроизводитель предложил ввести обязательную квоту на электромобили в 10% от закупок машин в парки такси и каршеринга.

Участники рынка говорят, что сейчас стоимость зарядки на электрозарядных станциях (ЭЗС) намного выше — около 15-25 руб. за 1 кВтч. А оператор ЭЗС Punkt E заявил, что цена зарядки не может равняться закупочной цене на электроэнергию. Там уточнили, что сейчас в большинстве регионов цена закупки выше 8 руб. за 1 кВтч.

В компании не стали комментировать меры стимулирования развития электрокаров в стране, а в Минэкономразвития сообщили, что идеи прорабатываются.

Гендиректор каршеринга «Ситидрайв» Эдуард Мингажев положительно оценил инициативу «Моторинвеста» с потолком цен на зарядку. В то же время он счел предложение «слишком оптимистичным» с учетом роста тарифов на электроэнергию и инфляции. Мингажев пояснил, что для обслуживания большого парка электромобилей «важнее скорость и доступность ЭЗС». 

В то же время меру с квотой в «Ситидрайве» не поддержали. Инициативу назвали преждевременной также в «Ситимобиле». Там пояснили, что пока нет достаточного опыта использования таких машин. В «Яндекс.Такси» заявили, что видят потенциал в электромобилях, но для их внедрения «важны благоприятные условия, включая конкурентные цены на электроэнергию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных