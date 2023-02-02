«Коммерсантъ»: в России предложили потолок цен на зарядку электромобилей
В конце 2022 г. на совещании в Минэкономиразвития производитель электромобилей Evolute «Моторинвест» предложил зафиксировать стоимость энергии для зарядки электромобилей в России, выяснил «Коммерсантъ».
Так, «Моторинвест» считает нужным ограничить стоимость зарядки до 8 руб. за 1 кВтч минимум на 3-5 лет. Кроме того, автопроизводитель предложил ввести обязательную квоту на электромобили в 10% от закупок машин в парки такси и каршеринга.
Участники рынка говорят, что сейчас стоимость зарядки на электрозарядных станциях (ЭЗС) намного выше — около 15-25 руб. за 1 кВтч. А оператор ЭЗС Punkt E заявил, что цена зарядки не может равняться закупочной цене на электроэнергию. Там уточнили, что сейчас в большинстве регионов цена закупки выше 8 руб. за 1 кВтч.
В компании не стали комментировать меры стимулирования развития электрокаров в стране, а в Минэкономразвития сообщили, что идеи прорабатываются.
Гендиректор каршеринга «Ситидрайв» Эдуард Мингажев положительно оценил инициативу «Моторинвеста» с потолком цен на зарядку. В то же время он счел предложение «слишком оптимистичным» с учетом роста тарифов на электроэнергию и инфляции. Мингажев пояснил, что для обслуживания большого парка электромобилей «важнее скорость и доступность ЭЗС».
В то же время меру с квотой в «Ситидрайве» не поддержали. Инициативу назвали преждевременной также в «Ситимобиле». Там пояснили, что пока нет достаточного опыта использования таких машин. В «Яндекс.Такси» заявили, что видят потенциал в электромобилях, но для их внедрения «важны благоприятные условия, включая конкурентные цены на электроэнергию».