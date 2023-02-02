«Коммерсантъ»: в России предложили потолок цен на зарядку электромобилей

В то же время меру с квотой в «Ситидрайве» не поддержали. Инициативу назвали преждевременной также в «Ситимобиле». Там пояснили, что пока нет достаточного опыта использования таких машин. В «Яндекс.Такси» заявили, что видят потенциал в электромобилях, но для их внедрения «важны благоприятные условия, включая конкурентные цены на электроэнергию».