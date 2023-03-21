Российские автодилеры предложили ввести штрафы за скручивание пробега

Подщеколдин отметил, что за это нарушение можно привлекать к ответственности по ч. 1. ст. 7.27.1 КоАП («Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния»), однако на практике это никто не делает. В частности, он предлагает ввести штрафы до 300 000 руб. за скручивание пробега для физических лиц и до 1 млн руб. – для юридических.