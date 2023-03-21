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Российские автодилеры предложили ввести штрафы за скручивание пробега

Ведомости

В России предложили ввести наказание за скручивание пробега на автомобилях. С такой инициативой выступил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, пишут «Известия». 

По его словам, серые дилеры, на которых приходится около 80% рынка автомобилей с пробегом, регулярно корректируют показаниями одометра и после этого продают машины.

Подщеколдин отметил, что за это нарушение можно привлекать к ответственности по ч. 1. ст. 7.27.1 КоАП («Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния»), однако на практике это никто не делает. В частности, он предлагает ввести штрафы до 300 000 руб. за скручивание пробега для физических лиц и до 1 млн руб. – для юридических.

Как отметил юрист Юрий Капштык, скручивание пробега необходимо, чтобы повысить стоимость автомобиля. По его словам, чаще всего показания одометра корректируются на машинах стоимостью до 1 млн руб. Среди автомобилей премиум-класса скрученный пробег встречается в трети случаев. 

Вместе с тем Капштык отметил, что административные штрафы за изменение показателей на одометре не изменят ситуацию, вместо этого «необходимо вводить уголовную ответственность».

В апреле 2021 г. автопортал «Дром» привел статистику, согласно которой 65% автомобилей на российском вторичном рынке имеют признаки скрученного пробега. Чаще всего они встречаются среди автомобилей стоимостью до 500 000 руб. (73%), реже – от 3 млн руб. (30%). При этом если у машин в бюджетном сегменте, как правило, скручивают около 180 000 км, то у дорогих машин – не более 25 000 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных