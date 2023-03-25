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Совфед рекомендовал увеличить финансирование программы льготных автокредитов

Ведомости

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил правительству рассмотреть вопрос увеличения объемов финансирования государственной программы льготного автокредитования в 2023 г. до 20 млрд руб. Об этом со ссылкой на рекомендации комитета по итогам парламентских слушаний на тему развития автомобильной промышленности пишет «РИА Новости».

«Рекомендовать правительству рассмотреть возможность внесения изменения в Федеральный закон ... №466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", предусмотрев увеличение за счет средств федерального бюджета ежегодных объемов финансирования государственной программы льготного автокредитования ... в 2023 году до 20 миллиардов рублей», – говорится в документе.

По данным агентства, в Совфеде также предлагают увеличить программу льготного лизинга транспортных средств до 10 млрд руб., «включая участие в программах электромобильного транспорта». Кроме того, комитет рекомендовал выделить «Российскому фонду технологического развития» дополнительное финансирование в размере до 300 млрд руб. «на комплексную программу, направленную на ускоренное освоение производства критически важных автомобильных компонентов».

В июле 2022 г. сообщалось, что Минпромторг возобновит реализацию программ льготного автокредитования и лизинга, ее бюджет составит 20,7 млрд руб. В программах льготного автокредитования будут участвовать все модели LADA, ГАЗ и УАЗ стоимостью до 2 млн руб., а также электрокары Evolute.

Программа льготного автокредитования продлена на 2023 год, сообщили ТАСС в ноябре в пресс-службе Минпромторга. Объем продаж по программе по состоянию на начало ноября составил 34 131 000 автомобилей, объем предоставленных скидок – 7 млрд руб., уточнили в министерстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных