Совфед рекомендовал увеличить финансирование программы льготных автокредитов

«Рекомендовать правительству рассмотреть возможность внесения изменения в Федеральный закон ... №466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", предусмотрев увеличение за счет средств федерального бюджета ежегодных объемов финансирования государственной программы льготного автокредитования ... в 2023 году до 20 миллиардов рублей», – говорится в документе.