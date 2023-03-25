Совфед рекомендовал увеличить финансирование программы льготных автокредитов
Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил правительству рассмотреть вопрос увеличения объемов финансирования государственной программы льготного автокредитования в 2023 г. до 20 млрд руб. Об этом со ссылкой на рекомендации комитета по итогам парламентских слушаний на тему развития автомобильной промышленности пишет «РИА Новости».
«Рекомендовать правительству рассмотреть возможность внесения изменения в Федеральный закон ... №466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", предусмотрев увеличение за счет средств федерального бюджета ежегодных объемов финансирования государственной программы льготного автокредитования ... в 2023 году до 20 миллиардов рублей», – говорится в документе.
По данным агентства, в Совфеде также предлагают увеличить программу льготного лизинга транспортных средств до 10 млрд руб., «включая участие в программах электромобильного транспорта». Кроме того, комитет рекомендовал выделить «Российскому фонду технологического развития» дополнительное финансирование в размере до 300 млрд руб. «на комплексную программу, направленную на ускоренное освоение производства критически важных автомобильных компонентов».
В июле 2022 г. сообщалось, что Минпромторг возобновит реализацию программ льготного автокредитования и лизинга, ее бюджет составит 20,7 млрд руб. В программах льготного автокредитования будут участвовать все модели LADA, ГАЗ и УАЗ стоимостью до 2 млн руб., а также электрокары Evolute.
Программа льготного автокредитования продлена на 2023 год, сообщили ТАСС в ноябре в пресс-службе Минпромторга. Объем продаж по программе по состоянию на начало ноября составил 34 131 000 автомобилей, объем предоставленных скидок – 7 млрд руб., уточнили в министерстве.