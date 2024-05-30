ГАИ: в России не планируют вводить систему штрафных баллов для нарушителей

3 февраля в Госдуму внесли законопроект об увеличении более чем в 10 раз штрафов за невыполнение требований должностных лиц об остановке автомобиля и нарушение правил перевозки грузов. Инициативой предлагалось повысить размер административного штрафа, предусмотренного ч. 2 ст. 12.25. КоАП РФ, увеличив его размеры с диапазона «от 500 до 800 руб.» до диапазона «от 7000 до 10 000 руб.». По состоянию на 30 мая, проект еще не рассматривался в первом чтении.