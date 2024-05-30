ГАИ: в России не планируют вводить систему штрафных баллов для нарушителей
Систему штрафных баллов для нарушителей на дорогах пока вводить не планируется, заявил заместитель начальника Госавтоинспекции (ГАИ) Олег Понарьин.
«Законодатели не планируют сейчас вводить систему штрафных баллов. Она в определенном смысле существует, есть повышенное наказание за повторные нарушения однородных правонарушений. Но вывести вот такую шкалу балльную на сегодняшний момент не планируется», – сказал он на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).
Понарьин при этом напомнил про систему поощрения страховщиками водителей, которые не нарушают правила дорожного движения. В том числе, такие автомобилисты получают преимущества при страховке.
3 февраля в Госдуму внесли законопроект об увеличении более чем в 10 раз штрафов за невыполнение требований должностных лиц об остановке автомобиля и нарушение правил перевозки грузов. Инициативой предлагалось повысить размер административного штрафа, предусмотренного ч. 2 ст. 12.25. КоАП РФ, увеличив его размеры с диапазона «от 500 до 800 руб.» до диапазона «от 7000 до 10 000 руб.». По состоянию на 30 мая, проект еще не рассматривался в первом чтении.
28 мая Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) вернули прежнее название Госавтоинспекция. 1 июня 1998 г. вышел приказ МВД России «О реформировании деятельности Госавтоинспекции МВД России». 15 июня того же года указом президента России ГАИ была переименована в ГИБДД МВД РФ.