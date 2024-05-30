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ГАИ: в России не планируют вводить систему штрафных баллов для нарушителей

Ведомости

Систему штрафных баллов для нарушителей на дорогах пока вводить не планируется, заявил заместитель начальника Госавтоинспекции (ГАИ) Олег Понарьин.

«Законодатели не планируют сейчас вводить систему штрафных баллов. Она в определенном смысле существует, есть повышенное наказание за повторные нарушения однородных правонарушений. Но вывести вот такую шкалу балльную на сегодняшний момент не планируется», – сказал он на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Понарьин при этом напомнил про систему поощрения страховщиками водителей, которые не нарушают правила дорожного движения. В том числе, такие автомобилисты получают преимущества при страховке.

3 февраля в Госдуму внесли законопроект об увеличении более чем в 10 раз штрафов за невыполнение требований должностных лиц об остановке автомобиля и нарушение правил перевозки грузов. Инициативой предлагалось повысить размер административного штрафа, предусмотренного ч. 2 ст. 12.25. КоАП РФ, увеличив его размеры с диапазона «от 500 до 800 руб.» до диапазона «от 7000 до 10 000 руб.». По состоянию на 30 мая, проект еще не рассматривался в первом чтении.

28 мая Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) вернули прежнее название Госавтоинспекция. 1 июня 1998 г. вышел приказ МВД России «О реформировании деятельности Госавтоинспекции МВД России». 15 июня того же года указом президента России ГАИ была переименована в ГИБДД МВД РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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