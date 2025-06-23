Автопроизводителей могут обязать окрашивать кузовы краской из РФ
Минпромторг РФ планирует включить окраску автомобиля краской российских производителей как одно из требований по локализации, сообщил глава ведомства Антон Алиханов в интервью телеканалу «Россия-24». Бизнес также сможет получать большее количество баллов, чтобы соответствовать правилам.
«Мы будем системно перерабатывать вот это 719-е постановление и будем вписывать требования, что, если вы хотите, чтобы мы засчитали вам окраску кузова как локализованную операцию в нашей стране, то будьте любезны красьте российской краской», – заявил министр.
Он отметил, что такие дополнения могут быть включены в требования при условии соответствия российской краски стандартам качества. По его словам, с производителями продукта в стране сейчас ведется работа, она уже в «завершающей стадии».
Как сообщил Алиханов, Минпромторг рассматривает введение дополнительных требований, чтобы производители могли набирать больше баллов за счет использования полимерной продукции в российских автомобилях. Он выделил компанию «Сибур», благодаря инвестициям и проектам которой, по его словам, промышленность в этой области активно развивается.
23 мая президент России Владимир Путин подписал закон о локализации автомобилей такси. Документ начнет действовать с 1 марта 2026 г., но в отдельных регионах новые требования вступят в силу позже.