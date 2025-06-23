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Автопроизводителей могут обязать окрашивать кузовы краской из РФ

Ведомости

Минпромторг РФ планирует включить окраску автомобиля краской российских производителей как одно из требований по локализации, сообщил глава ведомства Антон Алиханов в интервью телеканалу «Россия-24». Бизнес также сможет получать большее количество баллов, чтобы соответствовать правилам.

«Мы будем системно перерабатывать вот это 719-е постановление и будем вписывать требования, что, если вы хотите, чтобы мы засчитали вам окраску кузова как локализованную операцию в нашей стране, то будьте любезны красьте российской краской», – заявил министр.

Он отметил, что такие дополнения могут быть включены в требования при условии соответствия российской краски стандартам качества. По его словам, с производителями продукта в стране сейчас ведется работа, она уже в «завершающей стадии».

Как сообщил Алиханов, Минпромторг рассматривает введение дополнительных требований, чтобы производители могли набирать больше баллов за счет использования полимерной продукции в российских автомобилях. Он выделил компанию «Сибур», благодаря инвестициям и проектам которой, по его словам, промышленность в этой области активно развивается.

23 мая президент России Владимир Путин подписал закон о локализации автомобилей такси. Документ начнет действовать с 1 марта 2026 г., но в отдельных регионах новые требования вступят в силу позже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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