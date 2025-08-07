Минпромторг предложил расширить эксперимент по маркировке автокомпонентов
Министерство промышленности и торговли РФ выступило с предложением увеличить список компонентов транспортных средств и устройств с двигателем внутреннего сгорания, для которых будет проводиться эксперимент по маркировке. Об этом сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Согласно проекту постановления министерства, эксперимент должен охватить такие элементы, как тормозные диски и колодки, а также ходовые колеса. В Минпромторге объяснили необходимость внесения изменений стремлением повысить эффективность контроля за оборотом более широкого ассортимента компонентов транспортных средств.
Данный эксперимент стартовал 25 февраля 2025 г. и продлится до 28 февраля 2026 г.
В государственной системе «Честный знак» проводится добровольный эксперимент, позволяющий потребителям проверять подлинность товаров. Данный эксперимент ставит перед собой цель испытать технологии маркировки и отработку взаимодействия участников рынка с системой, а также предотвращение попадания контрафактной продукции на полки магазинов.