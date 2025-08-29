Владельцам зарегистрированных не в РФ машин могут сократить срок оплаты штрафов
МВД России предложило сократить с 60 дней до суток срок уплаты штрафа за нарушения, совершенные владельцами автомобилей, которые зарегистрированы в иностранных странах. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.
В МВД подчеркнули, что сейчас собственники таких машин обязаны уплатить административный штраф в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. В то же время они могут беспрепятственно выехать за пределы России, не исполнив постановление.
7 июля президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафа за отказ остановить транспортное средство по требованию полиции до 10 000 руб. и введении повышенной административной ответственности за повторное нарушение данного правила. Ранее за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке был предусмотрен штраф от 500 до 800 руб.
Документ был разработан в в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги». 24 июля законопроект приняли депутаты Госдумы. 2 июля документ одобрил Совет Федерации.