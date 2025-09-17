Представительство Chery опровергло уход из России

Агентство утверждает, что компания уже начала сокращать присутствие в РФ: в апреле «дочка» Chery, работающая в РФ с 2005 г., подписала соглашения с тремя не раскрываемыми контрагентами о передаче запасов легковых автомобилей, гарантийных обязательств и дистрибуторских сетей. К 2027 г., как утверждает агентство, Chery сократит количество существующих брендов и каналов сбыта в России так, чтобы ее доля от общей выручки стала «незначительной».