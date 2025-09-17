Представительство Chery опровергло уход из России

Представительство Chery опровергло уход из РоссииАгентство Nikkei утверждало, что бренд может уйти с рынка ради IPO
Китайский государственный автопроизводитель Chery Automobile не планирует уходить из России. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе российского представительства компании.
«Бренд Chery не уходит с российского рынка», – сказали там.
Ранее японское агентство Nikkei сообщило, что концерн планирует постепенно свернуть свою деятельность в России к 2027 г. По данным издания, это связано с желанием избежать санкций и провести IPO на бирже Гонконга размером $1,2 млрд.
Согласно документам на которые ссылается Nikkei, около 20% чистых средств от IPO Chery направит на разработку и расширение линейки машин на «новых источниках энергии» (электромобили и подключаемые гибриды). Еще 20% средств предназначено для ускорения зарубежной экспансии.
Как отмечает Nikkei, Россия пока остается крупнейшим зарубежным рынком Chery: российский рынок принес концерну 25,5% выручки в 2024 г. (более чем 40 млрд юаней, или $5,6 млрд). На конец марта у Chery было 372 дилера и 687 точек продаж в России.
Агентство утверждает, что компания уже начала сокращать присутствие в РФ: в апреле «дочка» Chery, работающая в РФ с 2005 г., подписала соглашения с тремя не раскрываемыми контрагентами о передаче запасов легковых автомобилей, гарантийных обязательств и дистрибуторских сетей. К 2027 г., как утверждает агентство, Chery сократит количество существующих брендов и каналов сбыта в России так, чтобы ее доля от общей выручки стала «незначительной».
В конце прошлого года Chery также сообщила о прекращении сотрудничества с Ираном и Кубой для снижения санкционных рисков.