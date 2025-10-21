Продажи подержанных авто в РФ снизились в сентябре на 2,1%

В сентябре 2025 г. россияне купили 553 346 легковых автомобилей с пробегом. Это на 2,1% меньше, чем в августе, но на 4,5% больше, чем в сентябре прошлого года, сообщило «Ведомостям» аналитическое агентство «Автостат».