Продажи подержанных авто в РФ снизились в сентябре на 2,1%За месяц россияне купили 553 346 машин с пробегом
В сентябре 2025 г. россияне купили 553 346 легковых автомобилей с пробегом. Это на 2,1% меньше, чем в августе, но на 4,5% больше, чем в сентябре прошлого года, сообщило «Ведомостям» аналитическое агентство «Автостат».
В годовом сравнении картина иная: отрицательную динамику демонстрирует только Nissan, Renault остался на уровне прошлого года, а остальные марки показали рост. Лучший прирост у BMW – 12,5% к сентябрю 2024-го.
Самой популярной моделью остается седан Lada 2107, несмотря на снижение продаж на 9,7% к августу. В тройке лидеров также Kia Rio и Hyundai Solaris. Единственной моделью, показавшей рост в месячном сравнении, стал внедорожник Lada 4x4.
По итогам девяти месяцев 2025 г. объем рынка подержанных легковых автомобилей достиг 4 419 813 единиц, что на 0,8% выше показателя прошлого года.
Параллельно в сентябре был установлен рекордный за два года объем импорта подержанных автомобилей – около 48 400 единиц. Основным источником ввоза остается Япония, но ее доля снижается, в то время как доля Китая растет и уже превысила 20%.
Самыми импортируемыми марками в сентябре стали Toyota и Honda, а среди моделей – Toyota Corolla и Honda Freed. За девять месяцев 2025 г. в Россию было ввезено почти 323 000 подержанных машин, что на 10% больше, чем годом ранее.