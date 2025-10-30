Газета
Главная / Бизнес /

Новую модель «Москвич-8» представили на форуме «Российский промышленник»

Ведомости

На площадке форума «Российский промышленник 2025» в Санкт-Петербурге автозавод «Москвич» показал новую модель «Москвич-8», передает ТАСС. Старт продаж автомобиля прошел в июле 2025 г.

Минимальная цена модели составила 2,98 млн руб. Автомобиль представляет собой семиместный кроссовер. В комплектацию входит турбированный двигатель мощностью 174 л. с. Коробка передач роботизированная, семиступенчатая.

Помимо «Москвича-8» в линейке автозавода еще три модели: кроссовер «Москвич-3», электрокар «Москвич-3е», а также бензиновый кроссовер «Москвич-6». Производитель также говорил, что в апреле были выпущены несколько сотен кроссоверов «Москвич-5», которые проходят тесты в реальных условиях.

