Nissan прогнозирует операционный убыток в $1,8 млрд по итогам года
«Nissan продолжает сталкиваться с трудностями, усугубляемыми внешними факторами», – заявил финансовый директор компании Джереми Папен.
Nissan переживает один из самых тяжелых финансовых кризисов за последние два десятилетия. Компания столкнулась с падением прибыли и огромным долгом. Причины кризиса – дефицит руководящего персонала, слабый модельный ряд и падение продаж в США и Китае, сообщает агентство.
В этом году главный исполнительный директор Nissan Иван Эспиноса объявил о планах сократить 20 000 рабочих мест и сократить международные производственные мощности компании с 17 до 10. Эспиноса намерен избавиться от избыточных мощностей. В рамках этого плана он планирует перенести производство в Мексике с завода Civac на новый комплекс в Агуаскальентесе до конца финансового года. Также компания прекратит производство на своем флагманском заводе в Оппаме (Япония) к марту 2028 г.