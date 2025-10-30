Nissan прогнозирует операционный убыток в $1,8 млрд по итогам года

В этом году главный исполнительный директор Nissan Иван Эспиноса объявил о планах сократить 20 000 рабочих мест и сократить международные производственные мощности компании с 17 до 10. Эспиноса намерен избавиться от избыточных мощностей. В рамках этого плана он планирует перенести производство в Мексике с завода Civac на новый комплекс в Агуаскальентесе до конца финансового года. Также компания прекратит производство на своем флагманском заводе в Оппаме (Япония) к марту 2028 г.