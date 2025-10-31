Мантуров: бывший завод General Motors запустит производство в 2026 году
Бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге, «Автозавод АГР», который прекратил работу в 2015 г., планирует запустить производство автомобилей по полному циклу в 2026 г. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «РИА Новости».
По его словам, площадку полностью переоборудовали с нуля. Мантуров также добавил, что переговоры с инвесторами по проектам в Шушарах и Нижнем Новгороде находятся на завершающей стадии.
29 октября председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППиТ) Петербурга Александр Ситов заявил, что бывший завод General Motors в промзоне «Шушары» планируется запустить до конца 2025 г. Сборку от трех до пяти моделей, включая седаны и внедорожники (SUV), намерены начать в течение 2026 г. При этом бренд, под которым будут выпускаться автомобили, он не уточнил.
В июле 2024 г. министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов также сообщал о перезапуске бывшего завода GM, указывая в качестве ориентира 2026 г. Он уточнял, что у нового владельца завода есть потенциальный технологический партнер, но название компании не раскрывалось.