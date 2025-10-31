Мантуров: бывший завод General Motors запустит производство в 2026 году

29 октября председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППиТ) Петербурга Александр Ситов заявил, что бывший завод General Motors в промзоне «Шушары» планируется запустить до конца 2025 г. Сборку от трех до пяти моделей, включая седаны и внедорожники (SUV), намерены начать в течение 2026 г. При этом бренд, под которым будут выпускаться автомобили, он не уточнил.