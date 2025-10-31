Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Авто /

Мантуров: бывший завод General Motors запустит производство в 2026 году

Ведомости

Бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге, «Автозавод АГР», который прекратил работу в 2015 г., планирует запустить производство автомобилей по полному циклу в 2026 г. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «РИА Новости».

По его словам, площадку полностью переоборудовали с нуля. Мантуров также добавил, что переговоры с инвесторами по проектам в Шушарах и Нижнем Новгороде находятся на завершающей стадии.

29 октября председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППиТ) Петербурга Александр Ситов заявил, что бывший завод General Motors в промзоне «Шушары» планируется запустить до конца 2025 г. Сборку от трех до пяти моделей, включая седаны и внедорожники (SUV), намерены начать в течение 2026 г. При этом бренд, под которым будут выпускаться автомобили, он не уточнил.

В июле 2024 г. министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов также сообщал о перезапуске бывшего завода GM, указывая в качестве ориентира 2026 г. Он уточнял, что у нового владельца завода есть потенциальный технологический партнер, но название компании не раскрывалось.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь