В «Рольфе» объяснили сбой в работе автомобилей Porsche в России

1 декабря Telegram-канал Shot сообщил о массовом сбое в работе сотен автомобилей Porsche в России. По словам дилеров, проблема возникла из-за неполадок со связью. Также предполагается, что причиной может быть неисправность заводской сигнализации, которая блокирует запуск двигателя.