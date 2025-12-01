В «Рольфе» объяснили сбой в работе автомобилей Porsche в России
Блокировка штатной сигнализации автомобилей Porsche началась 28 ноября через спутник. Сейчас действенным способом обхода блокировки является перезагрузка блока штатной сигнализации с его разбором. Об этом сообщила директор по сервису «Рольфа» Юлия Трушкова, передает Telegram-канал компании.
По ее словам, связь отсутствует на всех моделях и типах двигателей. Из-за этого потенциально любой автомобиль может быть заблокирован.
«Рольф» усилил сервисные команды в Москве и Санкт-Петербурге и помогает клиентам оперативно решать проблему, добавила Трушкова.
1 декабря Telegram-канал Shot сообщил о массовом сбое в работе сотен автомобилей Porsche в России. По словам дилеров, проблема возникла из-за неполадок со связью. Также предполагается, что причиной может быть неисправность заводской сигнализации, которая блокирует запуск двигателя.
По данным Shot, владельцы машин утверждают, что проблему можно решить, отключив аккумулятор на 10 часов. При этом некоторым водителям пришлось воспользоваться услугами эвакуаторов и отправить свои автомобили в сервисный центр.