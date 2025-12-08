«Рольф» намерен увеличить продажи новых машин на 5–6%

В сегменте подержанных автомобилей «Рольф» по итогам 2025 г. прогнозирует реализацию 44 000 машин, что на 32% меньше, чем в 2024 г. При этом на 2026 г. компания ожидает рост продаж автомобилей с пробегом на 36–38% до 60 000–65 000 единиц.