«Рольф» намерен увеличить продажи новых машин на 5–6%
Автодилер «Рольф» рассчитывает по итогам 2025 г. увеличить продажи новых легковых автомобилей на 5–6% по сравнению с прошлым годом – до 35 000 единиц. Об этом рассказала журналистам генеральный директор компании Светлана Виноградова.
Она уточнила, что в 2026 г. компания намерена продать около 40 000 новых автомобилей. По ее словам, в 2024 г. было реализовано 33 000 новых машин, в 2025 г. ожидается 35 000, а план на следующий год составляет 40 000.
В сегменте подержанных автомобилей «Рольф» по итогам 2025 г. прогнозирует реализацию 44 000 машин, что на 32% меньше, чем в 2024 г. При этом на 2026 г. компания ожидает рост продаж автомобилей с пробегом на 36–38% до 60 000–65 000 единиц.
На прошлой неделе, с 24 по 30 ноября, продажи новых легковых автомобилей в России увеличились на 15% по сравнению с предыдущей неделей – до 33 625 единиц. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года рост составил 17%, сообщил в Telegram-канале генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.