«Автостат»: рынок подержанных электромобилей в ноябре вырос на 36%
В ноябре 2025 г. в России было реализовано 1590 электромобилей с пробегом, что на 36% превышает результат ноября прошлого года. При этом по сравнению с октябрем вторичный рынок электрокаров сократился на 27%. Об этом свидетельствуют данные агентства «Автостат».
По его данным, около 60% всех подержанных электромобилей, проданных в конце осени, пришлось на три бренда. Лидером стал Nissan с показателем 521 проданный автомобиль. Второе место заняла Tesla (210 единиц), третье – китайский Zeekr (204 единицы). Продажи остальных марок не превысили 100 автомобилей каждая.
В модельном рейтинге уверенно лидирует Nissan Leaf. В ноябре было продано 503 таких электрокара с пробегом. На второй позиции расположился Zeekr 001 (136 единиц), третье место заняла Tesla Model 3 (99 единиц).
По итогам января – ноября 2025 г. россияне приобрели 13 600 подержанных электромобилей, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2024 г.
В то же время рынок новых электромобилей демонстрирует спад. За 11 месяцев 2025 г. в России было продано 11 202 новых электрокара – на 31,4% меньше, чем годом ранее. Несмотря на снижение спроса, самым популярным брендом остается премиальный китайский Zeekr с результатом 2817 проданных автомобилей. Однако его продажи сократились в 1,6 раза, а доля на рынке уменьшилась с 44% до 25% в годовом выражении.