«Автостат»: рынок подержанных электромобилей в ноябре вырос на 36%

В то же время рынок новых электромобилей демонстрирует спад. За 11 месяцев 2025 г. в России было продано 11 202 новых электрокара – на 31,4% меньше, чем годом ранее. Несмотря на снижение спроса, самым популярным брендом остается премиальный китайский Zeekr с результатом 2817 проданных автомобилей. Однако его продажи сократились в 1,6 раза, а доля на рынке уменьшилась с 44% до 25% в годовом выражении.