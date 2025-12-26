Роскачество предупредило об опасных маслах в китайских шинах

В Роскачестве подчеркнули, что результаты исследования шести моделей китайских брендов (от GoForm до Hifly) показывают системную проблему в бюджетном сегменте. Отмечается, что все они в разы превышают допустимый уровень содержания опасных масел. Это говорит о том, что низкая цена «зачастую достигается за счет использования дешевого, но канцерогенного сырья («красного масла»), что создает скрытую угрозу для здоровья и окружающей среды», обратили внимание в Роскачестве.