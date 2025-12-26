Роскачество предупредило об опасных маслах в китайских шинах
Роскачество провело исследование качества автомобильных шин и выявило опасные масла в китайских изделиях. Их содержание превышает норму в 3,2-7,7 раза, сообщается на сайте ведомства.
По данным Роскачества, все протестированные шины российского производства (четыре модели) по содержанию bay-протонов соответствуют уровню, допустимому ГОСТом. Вместе с тем у всех исследованных шин китайских производителей (шесть моделей) обнаружены превышения от 3,2 до 7,7 раза. Это свидетельствует о том, что ведущие отечественные производители уже перешли на безопасные рецептуры, отвечающие строгим стандартам, отметили в ведомстве.
Превышение показателей было обнаружено в шинах GoForm AT01 – 0,79% (в 3,2 раза), Kustone Quiet Q7 – 1,1% (в 4,4 раза), Ovation VI-682 – 1,26% (в 5 раз), Sunfull SF-688 – 1,31% (в 5,2 раза), Mirage MR-162 – 1,88% (в 7,5 раза), Hifly HF201 – 1,93% (в 7,7 раза).
В Роскачестве подчеркнули, что результаты исследования шести моделей китайских брендов (от GoForm до Hifly) показывают системную проблему в бюджетном сегменте. Отмечается, что все они в разы превышают допустимый уровень содержания опасных масел. Это говорит о том, что низкая цена «зачастую достигается за счет использования дешевого, но канцерогенного сырья («красного масла»), что создает скрытую угрозу для здоровья и окружающей среды», обратили внимание в Роскачестве.
20 декабря «Интерфакс» писал, что экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в ноябре 2025 г. упал на 23,7% по сравнению с предыдущим месяцем, составив примерно $1 млрд. По информации Главного таможенного управления КНР, за январь – ноябрь 2025 г. поставки легковых авто из Китая в РФ достигли почти $7,5 млрд, что на 46,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.