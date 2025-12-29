Reuters: Hyundai не может выкупить российский завод обратно

«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» владела двумя заводами в Санкт-Петербурге. На предприятии в Сестрорецке производили Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio, мощность этой площадки составляла более 200 000 автомобилей в год. После начала специальной военной операции на Украине в 2022 г. компания 1 марта остановила свою деятельность из-за трудностей с поставками комплектующих.