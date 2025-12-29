Газета
Reuters: Hyundai не может выкупить российский завод обратно



Южнокорейский автоконцерн Hyundai не может выкупить свой бывший производственный завод в России из-за санкций, пишет Reuters со ссылкой на источник. Срок действия опции обратного выкупа истекает в следующем месяце.

«Хотя собеседник не уточнил конкретные причины, по которым компания не могла воспользоваться опцией выкупа акций, он указал на продолжающийся конфликт на Украине», – говорится в материале.

Срок действия пункта, позволяющего совершить обратный выкуп завода у российского холдинга «АГР» (AGR Automotive Group), истекает в январе 2026 г. Hyundai сообщила агентству, что окончательное решение по варианту обратного выкупа еще не принято.

«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» владела двумя заводами в Санкт-Петербурге. На предприятии в Сестрорецке производили Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio, мощность этой площадки составляла более 200 000 автомобилей в год. После начала специальной военной операции на Украине в 2022 г. компания 1 марта остановила свою деятельность из-за трудностей с поставками комплектующих.

В январе 2024 г. компания «Арт-финанс» (материнская компания «АГР») закрыла сделку по покупке российских активов корейского автопроизводителя Hyundai.

