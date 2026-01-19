Продажи легковых электрокаров в России упали на 30% в 2025 году
Продажи новых легковых электромобилей в России за 2025 г. снизились на 30% по сравнению с годом ранее до 12 500. Об этом заявил директор «Автостата» Сергей Целиков в Telegram-канале.
Лидером рынка остается китайский бренд Zeekr. За год его продажи сократились на 61% и составили 3000 единиц. На втором месте российский бренд Evolute (1800 единиц). Его продажи в годовом выражении увеличились на 45%. Третье место занял калининградский «Амберавто», который после мощного рывка во второй половине прошлого года продал 1126 электрокаров модели А5. В топ-5 также вошли Avatr (978 единиц) и Москвич (880).
Набирают популярность модели BYD (843 электромобилей), Xiaomi (703) и Geely (463). Tesla опустилась на девятое место (449 единиц). Замыкает топ-10 китайских бренд Ora, уходящий с российского рынка (374 единиц).
В 2024 г. продажи новых электромобилей в России достигли рекордного показателя в 17 805 единиц. Это на 26,4% больше результата 2023 г.
Коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин говорил, что падение продаж новых электромобилей в 2025 г. связано с общим спадом продаж на рынке новых машин, недостаточным уровнем развития зарядной инфраструктуры и ограниченным выбором моделей.