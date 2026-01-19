Продажи легковых электрокаров в России упали на 30% в 2025 году

Лидером рынка остается китайский бренд Zeekr. За год его продажи сократились на 61% и составили 3000 единиц. На втором месте российский бренд Evolute (1800 единиц). Его продажи в годовом выражении увеличились на 45%. Третье место занял калининградский «Амберавто», который после мощного рывка во второй половине прошлого года продал 1126 электрокаров модели А5. В топ-5 также вошли Avatr (978 единиц) и Москвич (880).