Китай с 2027 года запретит скрытые дверные ручки в автомобилях

Согласно правилам, которые вступят в силу в следующем году, все автомобили должны быть оснащены как внешними, так и внутренними дверными ручками, которые можно открыть механическим способом – в том числе в случае аварии или отключения электроэнергии. Документ также устанавливает требования к расположению ручек и обязывает производителей размещать рядом с внутренней ручкой инструкцию по ее использованию.