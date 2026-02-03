Китай с 2027 года запретит скрытые дверные ручки в автомобилях
Китай с 2027 г. запретит использование скрытых (выдвижных) дверных ручек в автомобилях из-за соображений безопасности. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на новые требования китайских регуляторов.
Согласно правилам, которые вступят в силу в следующем году, все автомобили должны быть оснащены как внешними, так и внутренними дверными ручками, которые можно открыть механическим способом – в том числе в случае аварии или отключения электроэнергии. Документ также устанавливает требования к расположению ручек и обязывает производителей размещать рядом с внутренней ручкой инструкцию по ее использованию.
В министерстве промышленности и информатизации КНР заявили, что меры направлены на повышение уровня безопасности автомобилей. Решение было принято на фоне роста числа жалоб и инцидентов, связанных с невозможностью открыть двери автомобилей после ДТП.
Скрытые дверные ручки широко применяются в электромобилях, в том числе у Tesla, Hyundai, а также у многих китайских производителей. В Китае эта технология получила особое распространение, поскольку около половины новых автомобилей на рынке составляют электромобили и гибриды.
Для моделей, которые уже получили разрешение на выпуск и находятся на стадии подготовки к выходу на рынок, производителям будет предоставлен переходный период: конструкцию дверных ручек необходимо будет изменить не позднее января 2029 г.